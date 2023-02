Laures Bauwens na nationale titel op 60m horden: “Duik onder de 8.50 maakt het dubbel zo mooi”

AtletiekOp het Belgisch kampioenschap indoor zorgde Laures Bauwens afgelopen zondag voor een van de grootste verrassingen door de nationale titel op de 60m horden te behalen. In de finale, waarin topfavoriete Anne Zagré de finish niet haalde, hield de atlete van Racing Gent het hoofd koel en gaf ze met een heel sterke tweede wedstrijdhelft de andere favorieten het nakijken. Haar chrono van 8.49 was eveneens goed voor een knap persoonlijk record. “De keuze om meer op de horden te focussen blijkt de juiste te zijn”, klinkt het.

Laures Bauwens heeft al een serieuze staat van dienst in de nationale atletiekwereld. De 23-jarige atlete vergaarde in de jeugdreeksen, voornamelijk op de 60m en de 100m, een mooie collectie aan nationale titels. Als tiener stond ze ook al twee keer op het podium van de 100m op het BK alle categorieën. Tijdens al die jaren liep ze wel af en toe eens een hordenwedstrijd, maar de focus lag voornamelijk op de sprint. “Ik heb wel altijd wat hordentrainingen gedaan, maar ik ging in het verleden voluit voor de vlakke sprint. Die focus heb ik sinds deze winter verlegd naar de horden en dat is wel een succes. Ik vind het heel erg leuk om te doen en ik kan er nog heel veel progressie in boeken”, zegt ze.

Eerste titel bij elite

De atlete van Racing Gent had vooraf de vierde chrono van alle deelnemers achter haar naam. Door het forfait van Noor Vidts leek het podium een meer dan realistisch doel. “Ik was ook naar de Topsporthal afgezakt met die ambitie. In de reeksen liep ik met 8.52 al een seizoensbeste en daarmee bevestigde ik mijn medaillekansen. Op de nationale titel had ik niet gerekend, want die leek vooraf al zeker voor favoriete Anne Zagré”, gaat ze verder. In de finale liep het echter mis voor Zagré, want nog voor halfweg viel ze uit. “Ik heb gelukkig het hoofd koel kunnen houden en slaagde erin om met een sterke finish de titel te pakken. Mijn eerste titel alle categorieën trouwens. Dat ik daarnaast met 8.49 ook voor het eerst onder de 8.50 duik, maakt het dubbel zo mooi. ”

Blessureleed

De afgelopen jaren is Bauwens niet gespaard gebleven van blessureleed. “Tijdens het seizoen 2020/2021 kreeg ik af te rekenen met een stressfractuur in de voet en het seizoen daarop heb ik een hele tijd gesukkeld met mijn scheenbeen. Ik heb ondertussen wel geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. Bovendien hebben we de trainingslast iets teruggeschroefd en die aanpak blijkt te werken voor mij. Ik denk persoonlijk ook dat de 100m horden me nog beter zal liggen dan de 60m. Ik heb nu al enorm veel zin in de zomer”, besluit ze.