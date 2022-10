Laurenz Simoens wint nipt met KVK Westhoek: “De manier waarop was dit keer niet belangrijk”

VOETBAL TWEEDE AMATEUR ABloed, zweet en tranen. Het was zondag meermaals te horen in de tribune van het Crack Stadion in Ieper nadat KVK Westhoek nipt won tegen tien man van Racing Club Gent (2-1). Op een korte hoekschop scoorde aanvoerder Laurenz Simoens het winnende doelpunt. “Ik stond op de juiste plaats”, lacht hij.

“Die hoekschop had ik trouwens zelf afgedwongen nadat ik alleen voor de doelman kwam en de bal probeerde te liften over hem. Blijkbaar redde de keeper de bal met zijn schouder. We scoorden alvast op een goed moment.”

Die doelman is Bryan Londot, ex-KVK Westhoek. Het team van trainer Bruno Debo herpakte zich na een twee op twaalf. “Twee weken geleden thuis tegen KRC Harelbeke verdienden we altijd meer dan een gelijkspel”, oordeelt Simoens. “Vorige week bij kampioen Sparta Petegem kwamen we 0-3 voor maar verloren uiteindelijk nog. Daar hadden we echt veel pech en verloren drie spelers door blessures.”

Na een blessure aan de knie stond Seppe Gantois weer aan de aftrap en speelde rechtsback. Laurens Simoens schoof daardoor een rij op. “Het is om het even waar ik speel”, klinkt het. “We wisten dat Gent echt een goede ploeg is met snelheid voorin. De manier waarop was dit keer niet belangrijk. De tweede helft hebben we afgezien.”

Laurenz Simoens studeert nog en speelt zaalvoetbal in eerste nationale met zijn nieuwe ploeg Moeskroen. “Vrijdagavond verloren we thuis met 2-4 tegen de leider”, zegt de ex-speler van onder meer Torhout en FC Gullegem. Aan Howest in Brugge ben ik laatstejaars Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie. Freelance geef ik sportkampen op vraag van Sport Vlaanderen.”

Blessures

Sedert het vertrek van Stijn De Deygere is Simoens dit seizoen aanvoerder. “Er komt altijd een verantwoordelijkheid bij kijken”, zegt hij. “Ik ga vooraan in de strijd en probeer iedereen positief te benaderen.”

Liam Prez (voorste kruisbanden knie en meniscus) is uit voor de rest van het seizoen. Hij moet volgende dinsdag onder het mes. Jason Robaeys heeft een spierscheur in de kuit van vier centimeter en is uit tot de winterstop. Jérémie Cremers traint mee maar Gent kwam nog te vroeg. De jonge Jasper Degels (enkel) blijft uit. Geen Mando Friso in de selectie. Hij trainde niet wegens last aan de enkel.

