Laurent Lemoine (Lommel SK): “Topwedstrijd tegen Beerschot in een sfeervol Olympisch Stadion moet ons team een boost geven”

“Altijd een geweldige sfeer bij de Kielse Ratten”, stelt centrale verdediger Laurent Lemoine, die wel nog twijfelachtig is met een hamstringblessure. “Ik speelde er met KV Mechelen en dat blijven voor mij geweldige herinneringen. Een topwedstrijd tegen Beerschot in een kolkend Olympisch Stadion moet onze jongens een boost geven.”

“Waarom opnieuw een thuisnederlaag? Als we dat wisten verloren we aan de Gestelsedijk geen enkele wedstrijd meer”, zegt Lemoine met een glimlach. “Onze coach Steve Bould zocht naar oplossingen, maar voorlopig wil het thuis niet lukken. We moeten meer een killersmentaliteit tonen. Ik heb het gevoel dat sommige jongens voor eigen publiek te laks optreden. Of het misschien te maken heeft met stress? Ik denk van niet. We verloren twee keer in eigen stadion en dat is pijnlijk. Anderzijds, we mogen het niet dramatiseren, anders zitten we straks misschien opgezadeld met een thuissyndroom.”

Beerschot

“We moeten een reactie tonen in Beerschot”, vervolgt de 24-jarige Lemoine. “Hopelijk kan ik aantreden, want ik heb nog wat last van mijn hamstrings, opgelopen thuis tegen Beveren. We hebben veel talent en kwaliteit in onze groep. Tijd om ons te presenteren tegen een titelkandidaat als Beerschot. In die topwedstrijden is het de ideale gelegenheid voor de getalenteerde jongens om zich in de kijker te spelen.”

“Of ik zit te broeden op een transfer? Ik ben bezig aan mijn laatste seizoen onder contract bij Lommel SK. Toen ik van KV Mechelen naar hier kwam was het de bedoeling om binnen enkele jaren opnieuw de stap terug naar het hoogste niveau te zetten. Of er clubs interesse tonen? Je weet dat ik op die vraag niet kan antwoorden. Wel is het zo dat ik vorig seizoen kan terugblikken op sterke wedstrijden. Vooral regelmaat in mijn prestaties is een pluspunt. Ook dit seizoen ben ik sterk gestart. We zien wel of er iets uit de bus komt. Eerst alle focus naar deze mooie club. Lommel SK kan dit seizoen zich zeker mengen in de strijd om de prijzen. Eerst trachten in Beerschot een goed resultaat te behalen”, besluit Lemoine uit La Louvière.

Nog transfernieuws in Lommel waar op de slotdag nog extra versterking werd binnengehaald met de 21-jarige Ghanese centrale verdediger Yeboah Amankwah van de beloftenploeg van Manchester City.