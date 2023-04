Laurent Lemoine (Lommel SK): “Knappe ruime zege tegen Deinze en mooi jubileumfeestje voor onze kapitein Glenn Neven”

In de Relegation Play-offs stonden de twee beste teams tegenover elkaar met als inzet de eerste plaats. Lommel SK kon een vijfpuntenkloof slaan en begon sterk aan de partij. Snel kon Fatah vanop de stip scoren. De Noord-Limburgers kregen snel in de tweede helft de gelijkmaker te slikken. Maar centrale verdediger Laurent Lemoine bracht Lommel enkele minuten later opnieuw op voorsprong. Het werd nog een klinkende zege met doelpunten van Thordarson en de Finse invaller Talvitie.

Sterke Laurent Lemoine

“Dit is een mooie overwinning en fijn jubileumfeestje voor onze kapitein Glenn Neven”, stak Henegouwer Lemoine van wal. “We domineerden grotendeels de partij en speelden bij momenten heerlijk voetbal. Na de gelijkmaker volgde het kantelmoment met mijn kopbaldoelpunt, na een hoekschop van De Grand. Ja, ik was door het dolle heen. Nog maar mijn tweede doelpunt in Lommelse loondienst, maar ééntje met een ontzettend goed gevoel. Ik probeerde de aanhang ook op te jutten. De supporters van Lommel zijn fantastisch en ik ben blij dat we die mensen nog iets kunnen geven in de play-downs.”

“Of we nu al mogen uitgeroepen worden tot winnaar van de Relegation Play-offs? We staan op drie wedstrijden van het einde vijf punten voor op Deinze. Normaal mogen we dit niet meer uit handen geven, maar we moeten niet kijken naar de rangschikking. De resterende wedstrijden moeten we voor iedereen die begaan is met Lommel winnen. Te beginnen met de derby in Jong Genk. Altijd leuke duels op het scherp van de snee. Voor Jong Genk staat er veel op het spel, maar wij gaan geen geschenken geven. Het is de bedoeling om het seizoen in schoonheid te eindigen.”