Laurent Lemoine (Lommel SK): “Eindelijk verlost van thuiscomplex na verdiende zege in de Croky Cup tegen La Louvière”

Voor centrale verdediger Laurent Lemoine werd het een speciale wedstrijd. Bij de Henegouwers speelt zijn jongere broer de 21-jarige Gabriel Lemoine in de spits.

“Dit is een wedstrijd die we bij onze familie nooit meer zullen vergeten”, begon de 24-jarige Laurent Lemoine emotioneel met zijn verhaal na de gewonnen bekerpartij. “Spelen tegen mijn jongere broer was een uniek familiemoment. Gabriel zat eerst op de bank, maar ik heb toch een twintigtal minuten tegen hem kunnen spelen. Of we met elkaar hebben gesproken tijdens de wedstrijd? Er zijn enkele momenten geweest en ook een paar flinke duels. Jammer voor Gabriel die bekeruitschakeling, maar eerstenationaler La Louvière kan met opgeheven hoofd huiswaarts keren. De Wolven hebben aanvallend veel kwaliteit in huis en deden ons zeker in de eerste helft meerdere keren pijn. Ze hebben dan ook de ambitie om kampioen te spelen en met enkele versterkingen kan deze ploeg zeker aardig meedraaien in de Challenger Pro League.”

Truitjeswissel

“Het mooiste moment van de avond voor mij was het wisselen van de truitjes”, gaat de Lommelse sterkhouder voort. “Het truitje van Gabriel zal bij mij een speciale plaats krijgen. We zijn ook meer als broers. Hij is mijn beste vriend. We zijn samen opgegroeid en speelden in de zomer altijd in de tuin van onze ouders.”

Einde thuiscomplex

“De bekerzege tegen La Louvière was nodig voor Lommel SK. In de competitie verloren we drie keer voor eigen publiek en konden ook niet scoren. Waarom het thuis zo moeilijk loopt? We hebben veel jonge talenten in ons team en die willen zich zo snel mogelijk bewijzen om de stap hogerop te kunnen zetten. Voor eigen publiek willen ze het misschien dan ook forceren. Bovendien is de druk groter in de thuiswedstrijden, want onze supporters verwachten mooi voetbal en overwinningen. Terecht ook. Zonder de aanhang kunnen we niet. Ik ben dan ook blij dat we eindelijk verlost zijn van dat thuiscomplex. Hopelijk kunnen we nu de lijn doortrekken met de komst van RWDM volgende week zaterdag om 16u. Wie mijn voorkeur geniet als volgende tegenstander in de beker van België? Ik hoop op een grote club. Standard Luik, Anderlecht, Club Brugge of RC Genk. Tegenstanders waar het publiek kan van smullen. Ook voor onze jonge talenten een unieke kans om zich te tonen.”

LOMMEL SK: De Busser, Wuytens, Roque, Monjonell, Lemoine, Henkens (77' Pierrot), Granell, Metinho, Chadli, Weckhuysen (64' Vandamme), Caué.

LA LOUVIERE: Libertiaux, Fiore, Corneillie, Vanhecke, Faye, Vanzo, Lambo (61' Badibanga), Soumaré, Hamzaoui (61' Francotte), Liongola (76' Gueulette), Franco (70' Lemoine).

DOELPUNTEN: 62' Granell (1-0 op strafschop), 88' Caué (2-0).

GEEL: Metinho.

SCHEIDSRECHTER: Claes.

TOESCHOUWERS: 400.