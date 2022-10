Laurens Vermijl (Thes Sport): “Trachten goede flow door te trekken in thuistopper tegen Francs Borains”

“Onze mentale weerbaarheid ligt hoog”, blikte de ex-speler van Lommel SK nog even terug. “Als je zulke wedstrijden kan winnen dan ben je als team sterk bezig. De cijfers zeggen alles hé. We tellen twintig punten na tien wedstrijden en met die reeks van 16 op 18 zitten we in een goede flow.”

Francs Borains

“We moeten trachten op ons elan verder te gaan”, weet de 25-jarige Laurens Vermijl, die ook nog volgend seizoen onder contract ligt bij Thes Sport. “Francs Borains is een sterk team. Het is zeker een lastige opdracht om de drie punten in Tessenderlo te houden. Anderzijds, we hebben een brede, evenwaardige kern. De lappenmand geraakt leeg en de nieuwe jongens beginnen beter hun draai te vinden. Is ook nodig met 38 wedstrijden. Of we onze ambities moeten bijschaven? Laten we de voeten op de grond houden en niet praten over ambities. Leven van wedstrijd tot wedstrijd en trachten ons huidige niveau aan te houden. Het is nog veel te vroeg om naar boven te kijken. In deze reeks hangt alles op een zakdoek bij elkaar. Enkele wedstrijden op rij verliezen en je staat weer in de middenmoot. Daarom rustig blijven. Vooral op het einde van het seizoen moeten we er staan. Dan gaat het om de knikkers en spelen andere factoren mee dan alleen maar goed voetballen.”