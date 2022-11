Laurens Vermandere (E. Aalter): “Tegen Wervik moeten we zege pakken”

Voetbal derde nationale ASleutelduel voor Eendracht Aalter. Zaterdagavond zakt Wervik naar de Lindestraat en duidelijk is dat een driepunter heel erg welkom is. In de ploeg van Roeland Sucaet begon Laurens Vermandere de voorbije weken enkele keren aan de aftrap. Hij hoopt dat zijn ploeg de drie punten pakt.

“We kunnen er niet om heen. Tegen Wervik kan enkel een driepunter ons een goed gevoel geven. Twee weken geleden pakten we tegen Wolvertem-Merchtem een eerste zege en die voedde de hoop in het behoud wel. Op Stekene was het een minder leuk verhaal, al is de 4-0 fel overdreven. Tegen Wervik zal iedereen 200 procent inzet moeten tonen. Bij winst krijgen we een paar ploegen in het vizier en blijft alles mogelijk. Vergeet niet dat de blessurelast ons de voorbije weken parten speelde.”

Lappenmand

De lappenmand was de voorbije maanden behoorlijk gevuld en dat maakte de opdracht er niet makkelijker op voor Boris Waegebaert en co. Youngster Laurens Vermandere is een jeugdproduct van Cercle Brugge. Hij weet dat die speelkansen er vooral kwamen door de blessurelast. “Onze coach heeft de voorbije weken heel wat puzzelwerk moeten doen. Zelf kon ik daar wat van profiteren en kwam ik toch vier of vijf keer aan de aftrap. Voor dit weekend wordt het wat afwachten. Ik speelde vooral op positie vijf, maar bij Cercle speelde ik meerdere posities, al zijn die van flankverdediger me best op het lijf geschreven. De blessurelast blijft trouwens hoog en het is jammer dat ook Jelte De Coninck voor langere tijd out is. Met een scheur van de mediale band is hij al zeker out tot na Nieuwjaar en het is nu vooral hopen dat het geen kruisbandletsel is.”

Geloof

Vermandere, student burgerlijk ingenieur, voelt dat het geloof in het behoud er wel is. “We hebben het geluk dat de kloof met een aantal andere ploegen niet zo groot is. Dat betekent dat we met een mooie reeks weer in de race voor het behoud komen. Ik verwacht een heel gedreven Aalter en als we op volle sterkte zijn, is er wel veel mogelijk.”

