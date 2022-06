Laurens Vanthoor wil een tweede overwinning in Le Mans

autosportLaurens Vanthoor is al aan zijn zevende 24 uur van Le Mans toe en de Limburger doet dat amper twee weken na zijn zeer emotionele 24 uur van de Nürburgring. De 31-jarige Vanthoor deelt zijn officiële Porsche 911 RSR met Michael Christensen en Kevin Estre met als doel de allerlaatste zege ooit in LMGTE Pro weg te kapen. Zijn tweede na de editie van 2018, uiteraard ook met Porsche.

“24-uursrace betekenen voor mij hevige emoties dit seizoen”, vertelt Vanthoor aan tafel in Le Mans. “Na Daytona volgde de Nürburgring en ik hoop dat Le Mans en later Spa andere emoties zullen teweegbrengen. Dan heb ik het vooral over de vreugde na een nieuwe winst.”

Vanthoor won al in Le Mans en heeft ook al twee zeges in Spa op zijn naam staan.

In Daytona leverde Vanthoor een episch gevecht met Mathieu Jaminet in de slotfase van de race en uiteindelijk zag Vanthoor de zege aan zich voorbijgaan. Wat volgde was een rollercoaster van emoties op de Nürburging na een incident op de piste met zijn broer Dries, die later de race zou winnen. “Tja, ik heb alles verteld en ondertussen kijken we alweer vooruit naar de volgende wedstrijden. Echter, ook uit zo’n hoofdstuk uit je racecarrière trek je lessen. Je wordt er sterker van. Ik heb mijn excuses aangeboden aan Porsche en mijn teamgenoten. Met Dries heb ik een goed gesprek gehad opdat hij weer vol zou kunnen racen en hij won de race dan.”

Alles verenigd

Als het over Le Mans gaat, vindt Vanthoor dat alles verenigd is om te winnen. “Het zijn de mensen waarmee ik graag werk en waarmee ik ook al succesvol ben geweest, inclusief de ingenieur waarmee ik al bij WRT werkte. Echter, we moeten het scenario vermijden van de voorbije jaren waarbij Porsche wel snel was over één ronde, met de polepositie als trofee, maar in de race niet mee kon dingen naar de zege. Ik heb vertrouwen in de verantwoordelijken voor de Balance of Performance, dat het dit jaar wel goed zal zijn.”

Voorlopig is Porsche bij de les en het team straalt een zekere rust uit, in tegenstelling tot 2020 en 2021.

Le Mans is ook voor Laurens Vanthoor steeds een grote wedstrijd, ook bij zijn zevende deelname: “De meest mythische in de wereld, ik kijk zelfs nog steeds uit naar de parade op vrijdag. Zeker nu de fans er weer bij mogen zijn na twee jaar corona. De goesting is er weer en autosport leeft, dat merkte ik ook op de Nürburgring waar ik niet minder dan 5.000 volgers op Instagram bijkreeg in een weekend.”

