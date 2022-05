Laurens Vanthoor van sprint in DTM naar hardste uithoudingsrace in de wereld op de Nürburgring

Hij reed in 2018 naar de polepositie in een recordtijd en in 2015 schreef hij samen met Audi en WRT de zege op de Nürburgring op zijn naam: Laurens Vanthoor. Dit jaar start de Limburger opnieuw met de ‘Grello’ Porsche 911 van Team Manthey en hij behoort zonder meer tot het kransje topfavorieten, in een wagen die hij deelt met de Deen Michael Christensen en de Fransen Kevin Estre en Frédéric Makowiecki.

Dit jaar zien we Laurens Vanthoor vooral in DTM, waar hij met SSR Performance Porsche voorlopig tiende in het klassement staat en één van de drie rijders is die in alle races punten heeft gescoord. Er is echter één maar, met name de prestaties in de kwalificaties, waarin Vanthoor amper in de top 20 voorkomt.

“Klopt, onze snelheid in de wedstrijden is zeer goed, getuige onze inhaalraces en resultaten, maar je komt vanop plaats 20 natuurlijk nooit op het podium, toch niet in een normale race. Op dit ogenblik krijg ik met mijn rijstijl, die normaal de snelheid van de Porsche 911 optimaal benut, niet het gewenste resultaat. Het gaat dan in het bijzonder over de exploitatie van achterbanden, die door de constructie van een 911 uiteraard meer ‘druk’ krijgen dan bij andere auto’s. We gaan nu verder testen en trachten die snelheid over één ronde wel te vinden en anders zal ik mijn rijstijl wat moeten aanpassen. Verder zit we in de races zeer goed en de combinatie van een goede kwalificatie en onze racesnelheid, moet in een top 5 of podium resulteren.”

Nu naar 24-uursrace

Dit weekend staan er wel meer ‘dreamteams’ aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, maar het team van Laurens Vanthoor mag als uitredende winnaar het beste verhopen.

“We gaan ons niet verbergen, we hebben een prima combinatie team, wagen en rijders, maar deze race, op een aartsmoeilijke omloop en in wisselende weersomstandigheden, is geen wedstrijd die je zomaar wint. Bovendien is er dit jaar weer een mooie lijst met kandidaten, dus er zal hard gereden worden en dus is de marge erg klein. We gaan sowieso er alles aan doen om succesvol te zijn en afspraak op zondag.”

Laurens Vanthoor racet dit weekend met de groengele Porsche met startnummer #911 en start zaterdag om 16u00 de race.