Laurens Vanthoor met Porsche op jacht naar winst in Le Mans en de wereldtitel uithouding: “Dit is een bijzonder moment in de geschiedenis”

autosportDe Limburger Laurens Vanthoor is de enige Belgische vertegenwoordiger in het WK Uithouding dat nu vrijdag aan een nieuw tijdperk begint met liefst zeven constructeurs aan de start. De meervoudige IMSA- en GT World-kampioen is één van de drie rijders aan boord van de #6 Porsche 963, samen met de Fransman Kévin Estre en de meest Belgische van alle Duitse rijders, André Lotterer. Tussen de testdagen en de race door blikte Laurens Vanthoor vooruit op het nieuwe seizoen.

Porsche werkte met beide wagens de tweedaagse testsessie in Sebring af, waarin Toyota snel de bovenhand nam. Porsche eindigde met de #5 Porsche 963 op iets minder dan een seconde van de Japanse bolide, Laurens Vanthoor en zijn teamgenoten strandden op een goede seconde.

“Uiteraard staan we niet waar we willen staan”, aldus Laurens Vanthoor vanuit Florida, “maar dat is de realiteit. Toyota kent de wagen door en door. Dit geldt voor het team, dat al jaren samenwerkt, en uiteraard ook voor de rijders. Wij werken met een gloednieuw team waarmee we de laatste maanden veel getest hebben, maar niets evenaart de ervaring van de competitie zelf. Die bonus aan ervaring kan je niet wegvegen en het is onze opdracht om te zorgen dat we daar ook komen. We hebben werk aan de winkel. Langs de andere kant kan je niet stellen dat deze situatie niet binnen de lijn der verwachtingen ligt.”

Quote We worden in het water geworpen en moeten zwemmen. Daar komt het zowat op neer Laurens Vanthoor

Wat verwacht je dan van de komende 1000 Miles of Sebring, de opener van het FIA WEC?

“Eerlijk, ik heb geen flauw idee van wat we kunnen verwachten. De manier waarop ik ons gevoel kan verwoorden? We worden in het water geworpen en moeten zwemmen. Daar komt het zowat op neer. Dit is een totaal nieuwe wagen voor mij, een veel complexere wagen dan alles waarmee ik tot dusver gereden heb. Het rijden op zich is zoals altijd, maar deze Porsche 963 is een uitdagende, ingewikkelde wagen.”

“Om je een idee te geven: de afstelling van de auto is vijftig procent mechanisch en aerodynamisch én vijftig procent softwarematig. Alleen al de rembalans kunnen we op zeven verschillende manieren instellen en dat is maar één voorbeeld. Bovendien is de telemetrie veel beperkter dan in de voorbije jaren. Voor heel wat zaken kunnen de ingenieurs je dus niet meer sturen, gewoon omdat ze de data niet hebben.”

Quote Gelukkig kunnen Kévin (Estre) en ik rekenen op de ervaring van André Lotterer Laurens Vanthoor

“Voeg daar nog bij dat dit geen anoniem debuut is, maar dat heel de wereld toekijkt. Dan weet je dat er toch druk op de ketel staat. Ach, we zullen vrijdagnacht wel zien. Gelukkig kunnen Kévin (Estre) en ik rekenen op de ervaring van André Lotterer, iemand die met de vorige generatie prototypes heeft gereden en uiteraard ook in Formula E racet. Hij heeft niet op alles een antwoord, maar het is een troef om met hem samen te werken.”

Is dit dan zwaarder dan pakweg met een GT racen?

“Ja, absoluut. Er is uiteraard het fysieke aspect van het racen, daarnaast het mentale aspect. Er is ook het denkwerk in de wagen. De checklist alvorens je de Porsche 963 start is enorm. Ook tijdens het rijden komt er heel wat extra bij kijken. Porsche gaat bij de ontwikkeling van de wagen enorm ver op alle vlakken en dat maakt de taak voor de rijders ingrijpender. Ik kan je gerust zeggen dat je na een dag testen moe bent. Maar nogmaals, we weten voor welke opdracht we staan. Het is aan ons om dat zo goed mogelijk te doen, want de verwachtingen liggen ook hoog. Ons doel is om het WK te winnen en uiteraard ook de 24 Uur van Le Mans. Roger Penske is al meerdere malen naar de testen gekomen en dan weet je meteen hoe hoog de lat ligt.”

Quote Al die grote namen in de paddock zien, is iets waar je ook even van mag genieten Laurens Vanthoor

Voel je dat je deel uitmaakt van een nieuw tijdperk?

“Ja, absoluut. Alles voelt anders aan, de sfeer is intens en dit is inderdaad een bijzonder moment in de geschiedenis. Anderzijds, eenmaal je aan het werken bent, vergeet je dat ook weer. Eigenlijk moet ik mezelf af en toe doen stilstaan bij wat we nu meemaken. Al die grote namen in de paddock zien, is iets waar je ook even van mag genieten.”

Eind april doet het WK ons land aan in Spa-Francorchamps.

