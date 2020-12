Laurens Vanthoor blijft Porsche-rijder in de VS

AutosportLaurens Vanthoor heeft een bewogen seizoen achter de rug. In 2019 werd Vanthoor, samen met de Nieuw-Zeelander Earl Bamber, GT-kampioen in de VS. 2020 verliep allesbehalve makkelijk. Winst in de 24 uur van Spa bracht soelaas, maar afgelopen weekend zag Vanthoor een tweede titel in de Intercontinental GT Challenge, het officieuze WK GT3, aan hem voorbijgaan.

In Zuid-Afrika startte Vanthoor samen met Earl Bamber nog als leider in de Intercontinental GT Challenge. Problemen met de wagen resulteerden in een zevende plek in de race en een derde plaats in het WK.

Ondertussen had Porsche ook heel wat wijzigingen aangekondigd in de VS, waar Vanthoor zijn hoofdprogramma heeft. Echter de Limburger kreeg ook goed nieuws, want na het stopzetten van het programma van Porsche in de GTLM-klasse in IMSA zal de Limburger zijn carrière in de VS toch voortzetten. De oudste van de racende broers Vanthoor blijft fabrieksrijder voor Porsche. De Belg zal in het seizoen 2021 met Pfaff Motorsports in de GTD-categorie uitkomen, uiteraard ook in IMSA.

“Toen Porsche het einde van het GTLM-programma aankondigde, was ik teleurgesteld, want ik hou van racen in de Verenigde Staten”, vertelt de winnaar van de 24 uur van Spa dit seizoen. “Ik ben erg blij dat ik in IMSA actief blijf en dat met het Pfaff Motorsports.”

Ook in Europa

Aan het stuur van de Porsche 911 GT3-R krijgt Laurens Vanthoor gedurende het hele seizoen 2021 de Canadees Zach Robichon naast zich. Pfaff Motorsports heeft ook de deelname van Lars Kern aan de IMSA Endurance Cup bevestigd. De 33-jarige Duitser zal deelnemen aan vier noord-Amerikaanse endurance-races: 24 Hours of Daytona, 12 Hours of Sebring, 6 Hours of Watkins Glen en Petit Le Mans. Kern reed in het verleden onder meer in Belcar en VLN en werkt al geruime tijd voor Porsche. Tijdens de 24 uur van Daytona (28-31 januari 2021) komt de Australiër Matt Campbell bij het team van Pfaff Motorsports.

Laurens Vanthoor zal ook in Europa in GT3 een programma krijgen. Misschien zien we hem ook in Le Mans, maar daar is nog geen definitief uitsluitsel over.