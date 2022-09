Laurens Vandenheede (SV Rumbeke): “Prima start in derde nationale met vier op zes”

Voetbal derde nationale ASV Rumbeke heeft zijn rentree in derde nationale niet gemist. De formatie van coach Geert Broeckaert boekte na de puntendeling in Drongen zaterdagavond zijn eerste zege van het seizoen. SV Anzegem werd met 1-0 wandelen gestuurd. Een toch wel opmerkelijke prestatie, want de Rumbekenaars speelden 65 minuten lang met een man minder na een vroege rode kaart voor Jens Kindt.

De 31-jarige Laurens Vandenheede, één van de nieuwkomers bij SV Rumbeke, scoorde vanop de stip de enige treffer in deze West-Vlaamse derby. “Het was mijn eerste competitiematch voor SV Rumbeke, want vorige week moest ik met een contractuur in Drongen langs de zijlijn postvatten”, vertelt de in Rumbeke wonende aanvallende middenvelder, ex-speler van SK Roeselare-Daisel, Harelbeke, Torhout en Dender. “Nu was ik opnieuw fit en kon dus in competitieverband debuteren voor mijn nieuwe ploeg. Toen ik vorig seizoen voor SV Rumbeke tekende, stond de promotie naar derde nationale nog niet vast, maar uiteraard was ik heel tevreden dat zowel mijn ex-ploeg SK Roeselare-Daisel als mijn nieuwe club SV Rumbeke de poort naar derde nationale konden inbeuken. Ik heb immers jarenlang in de nationale reeksen gevoetbald en ben toch opgelucht dat we andermaal in die nationale reeksen ons ding kwijt kunnen.”

Strafschop

“Na het gelijkspel op Drongen wilden we voor onze eerste thuismatch graag de drie punten thuishouden. Tegen SV Anzegem was dat geen evidentie, want we moesten toch 65 minuten lang met tien man voort. Jens Kindt kreeg immers een rood karton onder de neus geduwd, zodat onze opdracht plots wat moeilijker werd. Een kwartier voor tijd kregen we echter een strafschop na een fout op Colin Dumoulin. Een vaste strafschopnemer hebben we in feite niet en zaterdagavond nam ik die taak op mij. De bal ging tegen de netten en met dat ene doelpunt hadden we genoeg om onze eerste driepunter van het seizoen binnen te rijven.”

Vier op zes

“Met vier op zes is het een prima start voor ons in derde nationale”, besluit Laurens Vandenheede. “Derde nationale A is dit jaar met een achttal nieuwkomers uit eerste provinciale een nieuwe en vrij evenwichtige reeks. Wekelijks zullen er wellicht mogelijkheden zijn om iets te oogsten. Een rustig en zorgeloos seizoen is voor SV Rumbeke dan ook het hoofdobjectief.”

SV Rumbeke: Vonck, Cool, Van Exem, Kindt, Woodruff, Vandenheede, Vanfleteren, Nalli, Dumoulin (87’ Volckaert), Vandamme (73’ L. Tyvaert), Maertens.

SV Anzegem: De Temmerman, Janssens, Lecour, Tuyttens (66’ Botoko), Pauwels, Belmans, Van De Geuchte (83’ Dejonghe), Bourgeois, De Bruycker, Beirlaen (77’ Gheeraert), Cottignie.

Doelpunt: 76’ Vandenheede (1-0, strafschop).

Geel: Beirlaen, Vandenheede, Belmans.

Rood: 24’ Kindt (Ru).

