Laurens Symons en Cappellen wissen midweekverlies uit met zege bij Diegem (1-3): “Beste teamprestatie in maanden”

“Dit was onze beste teamprestatie van de laatste acht wedstrijden”, zegt Cappellen-aanvaller Laurens Symons die de score opende. “Veel beter dus dan wat we afgelopen woensdag op de mat legden tegen Lille. Toen haalden we nog een vrij goed niveau voor de pauze. Zo maakten we een achterstand ongedaan en kregen we nog de beste mogelijkheden op de voorsprong. Maar na de rust maakten we het onszelf moeilijk en waren we op defensief vlak minder bij de les. De ruimtes waren bij wijlen veel te groot. Daar is over gepraat en in Diegem voetbalden we opnieuw veel compacter. Dat was ook nodig, want zij waren intussen ook al zeven wedstrijden ongeslagen. Zo’n reeks zet je niet zomaar neer.”

Compleet

“Maar we speelden ons spel, vonden de ruimtes waar we zo graag en goed gebruik van maken én werkten onze kansen af. Wat ook helpt is dat we stilaan weer compleet zijn. Deze groep beschikt wel over wat wisselmogelijkheden, maar je merkt toch dat het dan altijd iets meer zoeken is. Dat hoort er bij en het is aan ons om daarmee om te gaan. Volgende week ontbreken opnieuw een aantal jongens met schorsingen en dan moeten we ook oplossingen vinden. Ons programma de komende weken is zwaar met Berchem, Racing Mechelen, Belisia en Hades en net daarom doet deze prestatie deugd, want ze deed terugdenken aan het Cappellen van bij het seizoensbegin.”

Plezier

Een periode waarin Cappellen kon rekenen op een efficiënte Laurens Symons en ook die neus voor goals staat bij het begin van 2023 opnieuw in de goede richting. Zowel woensdag als tegen Diegem vond de aanvaller, die in de kersperiode zijn contract voor volgend seizoen verlengde, de weg naar doel. “Zo’n contractverlenging geeft altijd rust en in dit geval ook zeker vertrouwen”, zegt Symons die zijn elfde competitiegoal nette. “Cappellen toonde vorige zomer dat het nog in mij geloofde en daarvoor gaf ik hen graag iets terug. Of ik als ex-prof nog een stap hogerop ambieer? Daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik woon op vijf minuten van de club vandaan en ben hier gelukkig op alle vlakken. Dat plezier primeert.”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B