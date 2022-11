Laurens Symons en Cappellen weten weer wat winnen is na 2-4 zege in topper tegen Jong KV Mechelen: “Twee goals tegen ex-club doen extra deugd”

voetbal 2NBNa ruim een maand, het equivalent van vijf wedstrijden, weet Cappellen eindelijk nog eens hoe een overwinning smaakt. De troepen van Tom Schipper kwamen nog twee keer op achterstand in de topper tegen Jong KV Mechelen, een duel tussen de nummers vier en vijf in de stand, maar ondermeer dankzij twee goals van Laurens Symons (21) zetten ze die scheve situatie nog helemaal recht, 2-4 was de eindstand.

“Dit doet ongelofelijk veel deugd”, zegt Symons, die zijn doelpuntentotaal aandikte tot negen stuks. “Het werd tijd. Het was niet dat we slecht voetbalden de voorbije weken, maar het geluk ontbrak. Ook tegen Jong KV leek het aanvankelijk weer die weg op te gaan. We waren dominant, maar na een weggewerkte corner van ons volgde een letterlijke uitschuiver van Robbe (Kil red.) waarna de speler van de thuisploeg alleen op de keeper af mocht. We maakten verdiend gelijk, maar op slag van rust volgde een nieuwe opdoffer. Opnieuw na een corner van ons was KV doeltreffend in de omschakeling.”

“Zo gingen we met een achterstand de rust in, maar tegelijkertijd bleef iedereen strijdvaardig in de kleedkamer. We voelden allemaal dat er meer in zat, maar dan was het wel een voorwaarde om de eigen foutjes achterwege te laten en zelf efficiënt om te springen met de kansen. Dat lukte en zo voetbalden we onszelf naar de verdiende 2-4-zege.”

Ex-club

“Mijn goals? Het is altijd leuk om te scoren, maar twee doelpunten maken tegen een ex-club doet extra deugd. Ik kende veel jongens bij de thuisploeg (Symons speelde zo’n anderhalf jaar bij de Mechelse beloften verspreid over twee periodes red.) en wist dat ze stuk voor stuk goeie voetballers zijn. Het zijn ook semiprofs dus dan weet je dat ze ervoor kunnen leven. Maar tegelijkertijd wist ik ook dat ze op dit niveau misschien nog wat ervaring en kracht mistten. We mogen dus vooral onszelf een pluim geven voor de manier waarop we hen aan banden legden en ons eigen voetbal speelden. Of het een blij weerzien was met de mensen van KV? Met diegenen die er nu nog werken wel.” (lacht)

Topper tegen Hasselt

De zege van Cappellen kwam in elk geval op een goed moment, want volgende week krijgen Symons en zijn maats het bezoek van leider Hasselt. “Een topper waar we nu toch met extra vertrouwen naar kunnen toeleven”, zegt hij. “Zeker thuis moeten we hen proberen pijn te doen. Hopelijk was dit het begin van een nieuwe reeks zodat we met een goed gevoel de winterstop in kunnen.”

U23 KV Mechelen - Cappellen FC 2-4

U23 KV Mechelen: Annell, Rottiers (86' El Gharbi), Bohets, Portner (46' Van Den Branden), Mukau, Amuzu, Servranckx (58' Makanza Mbeleba), Zeba, Lefranq (65' Antonio), Jacobs, Van Campenhout.

Cappellen: Demont, Deckers, Van Kerckhoven, Nöstlinger, Van Zantvoort (88' Ristovic), Symons (86' Tshimanga), El Madani (46' Walen De Keyser), Kesteleyn, Kil, Meukens (90' Sagov), Geudens.

Doelpunten: 18' Lefranq (1-0), 33' Meukens (1-1), 42' Zeba (2-1), 60' en 68' Symons (2-2 en 2-3), 93' Walen De Keyser (2-4).

Geel: Nöstlinger, Jacobs, Makanza Mbeleba, Van Zantvoort, Van Kerckhoven.

