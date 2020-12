Laurens Sweeck wordt zevende in Boom: “Het ging allemaal zeer moeizaam”

Een zevende plaats in Boom is niet meteen wat de buitenwereld van Laurens Sweeck dezer dagen verwacht. De Belgische kampioen had een zeldzame mindere dag en kon nooit zijn stempel drukken op het crossgebeuren. Meer dan een plaats bij de top tien was niet haalbaar. Sweeck hoopt volgende zaterdag meer indruk te kunnen maken in Antwerpen. Moet zeker en vast kunnen.

Van bij de start probeerde Laurens Sweeck een strijd aan te gaan die er eigenlijk geen was. Hij dook pas als elfde het veld in en moest meteen de eerste krachten aanspreken om in te halen. Dat lukte slechts gedeeltelijk. “Vanuit die elfde stelling kon ik in de eerste twee ronden wat naar voor opschuiven. Oogstrelend was het niet. Op een bepaald moment reed ik samen met Wout Van Aert op de zesde plaats. De top vijf lag binnen handbereik. Wout kon de sprong naar de leiders in extremis nog maken, ik niet. Dat zegt voldoende over mijn cross. Ik moest hem laten gaan. Vanaf dat moment wist ik dat het een lastige namiddag zou worden.”

Eerlijke reactie

Laurens Sweeck windt er geen doekjes om en maakt een eerlijke analyse. “Het ging allemaal zeer moeizaam, ik had gewoon een mindere dag. Op papier was het parcours in De Schorre niet echt mijn ding. Als ik een goede dag heb, moet ik dat echter aankunnen. De omloop mag dan ook dan ook geen excuus zijn. Vorige week kwam ik in Tabor nogal heftig ten val. Ook dat is geen verzachtende omstandigheid. De voorbije dagen heb ik normaal kunnen trainen. Na twee dagen was de last weg.”

Dubbele opdracht

Volgend weekend wordt Laurens Sweeck twee keer aan het werk gezet. Vooral de cross zaterdag in Antwerpen spreekt hem aan. “Vorige winter werd ik op nagenoeg hetzelfde parcours op Linkeroever Belgisch kampioen. Het parcours is zeer compleet. Zandstroken, technische passages, heuvels, … Het hoort er allemaal bij. Twaalf maanden geleden had ik fantastische benen. Ik hoop die zaterdag terug te vinden. Daags nadien trek ik naar Gavere. Daar hangt veel af van de weersomstandigheden. Als het veel regent, kan het een modderpoel worden. Laat het maar goed vriezen, maar zonder natte ondergrond. Die combinatie is niet leuk.”