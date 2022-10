Laurens Sweeck wint manche van wereldbeker in Maasmechelen: “Ik was niet meer gemotiveerd dan anders”

Veldrijden profsLaurens Sweeck (28) is voortreffelijk aan het veldritseizoen begonnen, maar de kers op de taart ontbrak nog. Daar is dit weekend verandering in gekomen. Zaterdag moest hij nog vrede nemen met een tweede plaats in Ruddervoorde, maar daags nadien was hij de sterkste in manche van de wereldbeker in Maasmechelen.

In Ruddervoorde kende Laurens Sweeck een slechte start en moest hij meteen in de achtervolging. Hij probeerde de kloof te dichten op leider Lars van der Haar, maar kreeg daarbij nauwelijks steun van anderen. Sweeck doelde op het duo Iserbyt-Vanthourenhout. Normaal is Sweeck de rust zelve, maar na afloop viel hij in Ruddervoorde even uit zijn rol. “Zij zijn met twee, maar pakken hun verantwoordelijkheid niet. Als we minder naar elkaar kijken, doen we mee voor de zege. Wie kampioen wil zijn, moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik heb het moeilijk met een winnaar die de hele tijd in het wiel blijft zitten.”

Volledig scherm Laurens Sweeck profiteerde van een stuurfout van Iserbyt om zijn slag te slaan. © Photo News

Sportief antwoord

Nog geen vierentwintig uur later diende Laurens Sweeck iedereen sportief van antwoord. In Maasmechelen kende hij wel een goede start en voerde hij meteen mee de forcing. Uit op een revanche? “Niet echt, ik wil gewoon altijd winnen. Ik was niet meer gemotiveerd dan anders. Ik was onmiddellijk mee. Deze crossen tonen wel aan dat meegaan in de eerste ronde een verschil kan maken. In de finale probeerde Iserbyt op een helling het verschil te maken. We reden allemaal (Sweeck reed samen met Iserbyt en Vanthourenhout, red.) op onze limiet. Toen Iserbyt op die klim een foutje maakte, kon ik direct een kloofje slaan. Eens die kloof er was, moest ik enkel mijn tempo aanhouden.”

Volledig scherm Laurens Sweeck won in Maasmechelen voor Lars van der Haar en Eli Iserbyt. © BELGA

Eerste zege

In de acht crossen die Laurens Sweeck in deze campagne al reed ,eindigde hij altijd in de top vier. In Maasmechelen betrad hij voor het eerst het allerhoogste podium. “Het is niet alleen mijn eerste overwinning van het seizoen, het is ook mijn eerste overwinning ooit in de wereldbeker. Natuurlijk geniet ik hier enorm van. Ik heb lang moeten jagen op die eerste winst in de wereldbeker. Het motiveert alvast voor de komende opdrachten.”