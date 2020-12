Laurens Sweeck vindt deze week tweede adem terug. “Ik kan niet ontevreden zijn met de progressie”

Begin december kende Laurens Sweeck een korte mindere periode. De resultaten waren matig en het goed gevoel van de eerste weken was weg. Deze week leek de Belgische kampioen weer helemaal herboren. In Essen miste hij in extremis nog een zekere podiumplaats. In de Herentalse modderpoel strandde Sweeck op een niet verwachte zesde plaats.

In Essen kon Laurens Sweeck opnieuw mee de cross maken. Hij leek op een knappe podiumplaats af te stevenen tot het noodlot toesloeg. “Halverwege de cross reed ik lek. Ik was nog maar amper honderd meter uit de eerste materiaalpost, zodat ik nog een heel eind moest wachten om van fiets te kunnen wisselen. Hoeveel tijd me dat gekost heeft? Voor mijn lekke band had ik twintig seconden voorsprong op Tom Pidcock, na mijn pech had ik twintig seconden achterstand. De rekening is snel gemaakt. Zonder tegenslag haalde ik zeker het podium. Ik reed immers samen met Quinten Hermans die tweede werd. Uiteindelijk moest ik vrede nemen met een vierde plaats.”

Modderstrijd

Ondanks het gemiste podium voelde Laurens Sweeck zich in Essen weer in zijn sas. Dat gevoel werd daags nadien versterkt in Herentals. Op een omloop die helemaal niet zijn ding was eindigde hij als zesde. “Ik kan inderdaad niet ontevreden zijn met de progressie. De modder in Herentals is niet mijn geliefkoosde ondergrond. Toch voelde ik aan dat alles soepel liep gezien de zware omstandigheden. In Namen werd ik in het tweede deel van de cross nog gepasseerd door enkele renners. Quinten Hermans was één van hen. In Herentals gebeurde net het tegenovergestelde. Dat was positief.”

Zolder

Laurens Sweeck kijkt uit naar de cross in Zolder. “Zaterdag tref ik in Limburg een traject dat wel past bij mijn mogelijkheden. Het vertrouwen om goed te presteren is aanwezig. In Zolder kan er vlot gereden worden. Je kunt het parcours niet vergelijken met wat we de voorbije weken voorgeschoteld kregen. In het verleden stond ik in Zolder al enkele keren op het podium. Toen telde de cross mee voor de wereldbeker, nu voor de Superprestige.”

Dendermonde

Volgend weekend werken de veldrijders een tweeluik af. Zondag trekt het hele gezelschap naar Dendermonde. Die wedstrijd telt opnieuw mee voor de wereldbeker. Laurens Sweeck blikt vooruit. “Het is de eerste keer dat we in Dendermonde starten. In die zin is alles nieuw. Ploegleider Jurgen Mettepenningen organiseert mee de veldrit. Hij kon ons al behoorlijk wat informatie geven. We weten dat we een zware omloop mogen verwachten. De voorspelde regen zal het alleen maar zompiger maken. Sommigen vergelijken het parcours met dat van Hamme-Zogge. Wie daar al aanwezig was, weet waarover er gesproken wordt.”