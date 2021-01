Laurens Sweeck verdedigt zondag zijn Belgische titel in Meulebeke: “Een tricolore trui went heel snel”

VeldrijdenEen jaar geleden werd Laurens Sweeck Belgisch kampioen in Antwerpen. Twaalf maanden later gaat hij in Meulebeke de strijd aan om zijn titel te verlengen. De voorbije weken haalde Sweeck een goed niveau, maar geen topniveau. Als geen ander beseft hij dat het hele plaatje zal moeten kloppen.

In welke mate kent Laurens Sweeck de omloop in West-Vlaanderen? “Twee jaar geleden heb ik al eens in Meulebeke gereden. Er werden de voorbije weken wel enkele aanpassingen aangebracht aan de omloop. Zondag krijg ik nog uitgebreid de tijd om het traject verder te verkennen. Hoewel er geen zand is, moet het me wel liggen. Het parcours van het wereldkampioenschap in Oostende past echter nog beter bij mijn mogelijkheden.”

Geen vuurwerk

De uittredende Belgische kampioen beseft dat er stevige concurrentie wacht. De analyse is eerlijk. “De afgelopen weken was ik niet bij de besten. Het is niet correct om te stellen dat het slecht was, maar het buskruit ontbrak. Ik heb constant het gevoel gehad dat het beter moet kunnen. De taart smaakte, maar de slagroom ontbrak. Het is een drukke periode geweest, maar dat geldt voor iedereen. Deze week mocht ik het wat rustiger aanpakken. Ik hoop daardoor fris aan de start te kunnen verschijnen. De favorieten? Wout Van Aert uiteraard. Hij is topfavoriet. Toch verwacht ik weerwerk. Ik denk dan in de eerste plaats aan Michael Vanthourenhout. In Kruibeke heeft hij al uitgeblonken en hij is een man van de streek. Michael won vorig jaar in Meulebeke en is aan zijn beste seizoen ooit bezig.”

Uitstraling

De Belgische trui heeft de voorbije maanden wel iets losgemaakt bij Laurens Sweeck. “Een tricolore trui went heel snel. Bij de jeugd kon ik al ervaren dat iedereen je plots kent, maar dit is van een andere orde. In februari mocht er nog met publiek in het veld gereden worden. Plots hoorde ik toen langs alle kanten mijn naam roepen. Als ik mijn titel niet verleng, zal ik wel wat heimwee hebben (lacht), het wordt alleszins wennen. Na het Belgisch kampioenschap start ik zeker in Hamme en Overijse. Mijn deelname in Mol zal afhangen van de wedstrijd zondag in Meulebeke.”