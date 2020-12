Laurens Sweeck twee keer knap in top vijf: “Wereldbeker was meer dan een opsteker”

Laurens Sweeck heeft er een prima weekend opzitten. De vierde plaats in Zolder lag min of meer in de lijn der verwachtingen. Zijn vijfde plaats in de manche van de wereldbeker in Dendermonde is zonder meer knap. Op een parcours dat helemaal niet het zijne is, kon Sweeck een zeer verstandige cross afwerken.

In Zolder trof Laurens Sweeck een zeer snel parcours. De Belgische kampioen strandde op de ondankbare vierde plaats. “Het was spijtig dat ik het podium net niet haalde. Dat had mooi geweest en was ook mogelijk. Lange tijd ging ik de strijd aan met Lars van der Haar voor de derde plaats? Lars heeft zich meer kunnen wegsteken en had uiteindelijk een beter eindschot in huis. Ondanks het missen van het podium was ik zaterdag toch al tevreden. De gunstige evolutie van de laatste weken zette zich door.”

Hectische wereldbeker

Daags nadien kreeg Laurens Sweeck een loodzware omloop voorgeschoteld in Dendermonde. “De omstandigheden waarin de manche van de wereldbeker moest worden afgewerkt, waren hectisch. Regen en stormwind maakten de omloop nog zwaarder. Ik had mijn winterpak aangetrokken, omdat dat meer gewatteerd is. Daarnaast zat mijn lichaam onder de vaseline om de kou te weren. Die maatregelen hebben lang geholpen. In de voorlaatste ronde kwamen er toch wat rillingen, al viel het uiteindelijk wel mee. Vooral de handen en de voeten zagen af, het lichaam niet. Na de eerste ronde kwam ik als veertiende door. Nadien kon ik stelselmatig opschuiven. Van Kessel en Hermans waren lange tijd een mikpunt. Finaal kon ik hen toch voorbij. Ook Toon Aerts had ik in het vizier, maar die versnelde op het einde. Hoewel ik in Dendermonde een mindere uitslag behaalde dan ik Zolder, was mijn prestatie toch gaver. De wereldbeker was meer dan een opsteker. Hoewel de omloop niet mijn ding was, kon ik het toch appreciëren. Iedereen zocht die ene berijdbare strook op die er toch niet was. Af en toe moet dat kunnen.”

Op schema

Laurens sweeck lijkt zijn beste vorm te bereiken met het oog op het komende Belgisch kampioenschap. “Voor de cross in Bredene pas ik. Het is een verre verplaatsing en de kalender is al druk genoeg. Ik focus op de crossen in Baal (1/1) en Hulst (3/1). Die twee veldritten moeten klaarstomen voor het BK in Meulebeke (10/1).”