Laurens Sweeck start zondag in GP Jef Scherens: “De komende twee weken worden beslissend”

De voorbije dagen werd Laurens Sweeck nadrukkelijk in verband gebracht met Crelan. Daar zou hij ploegmaat kunnen worden van Joran Wyseure, Emiel Verstrynghe, Sanne Cant en Marion Norbert-Riberolle. De renner kan op dit moment de overgang niet bevestigen. “Vandaag heb ik nog nergens mijn handtekening geplaatst. Ik ontken niet dat er gesprekken gaande zijn met enkele partijen. Ik hoop er ook snel uit te kunnen zijn. In de loop van volgende week of één week later wil ik helemaal duidelijk hebben. De komende twee weken worden alleszins beslissend.”

GP Scherens

Laurens Sweeck kon de conditie aanscherpen in de Tour d’ Alsace. “Uitschieters vielen daar niet te noteren. Ik kon gewoon mijn kilometers afmalen. Na het Belgisch kampioenschap was er vier weken lang geen competitie. Ik moest er opnieuw even inkomen. In Frankrijk moest ik de strijd aangaan met veel jonge klimmers. In het verleden reden we in eigen land al eens een rittenwedstrijd zoals de TRW of de Ronde van Luik. Dat gebeurde nu niet. Zondag is er de GP Scherens. Voor mij is het quasi een thuiskoers. Het zijn bekende trainingswegen, al werd het parcours wat gewijzigd. Men opteert nu eerder voor het traject van het WK. Dat maakt het zwaarder. In het verleden zag je vaak dat ploegen de koers konden controleren, zodat de verschillen beperkt bleven. Misschien wordt dat wat moeilijker nu.”