Laurens Sweeck knap vijfde in Heistse Pijl: “Deze wedstrijd heeft me altijd al gelegen”

In de sprint was er een opmerkelijke rol weggelegd voor Laurens Sweeck. De veldrijder kwam als man van de streek fraai als vijfde over de finish. Helemaal verrassend was dat dan ook weer niet. “Het is niet de eerste keer dat ik goed presteer in de Heistse Pijl. In het verleden heb ik hier nog de top tien gehaald en enkele jaren terug won ik zelf de Trofee Goolaerts. Nu werd het een zeer merkwaardige finale. Er zaten te veel goede sprinters in het peloton om weg te geraken en bovendien stond de wind na de beklimming van de Heistse Berg in het nadeel van potentiële vluchters. Het gevolg was dat de koers lang gesloten bleef. Bij de laatste beklimming van de Heistse Berg had Cavendish kettingproblemen. Daardoor viel er een gaatje en raakte de sprint verstoord. Ryan Kamp had me goed aan de voet van de slotklim afgezet. Hoewel ik helemaal à bloc zat, kon ik toch nog van de tiende naar de vijfde plaats doorschuiven. Dat stemt me tevreden.”