Laurens Sweeck knap tweede in Zilvermeercross Mol: ‘Dit resultaat neem ik mee naar het WK”

VeldrijdenTwee weken voor het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende heeft Laurens Sweeck in de Zilvermeerross in Mol aangetoond dat het conditioneel goed zit. Op Wout Van Aert stond geen maat, maar de crosser uit Heist-op-den-Berg was de enige die een tijd in zijn buurt kon blijven. Het leverde Sweeck een mooie tweede plaats op.

Na afloop van de Zilvermeercross kon Laurens Sweeck best leven met zijn tweede plaats. “Die dichtste ereplaats was het hoogst haalbare zaterdag. Ik heb op mijn waarde gereden en het gevoel op de fiets was in orde. Ik reed gewoon op mijn plaats. Wout Van Aert was simpelweg sterker. In die omstandigheden heb ik er vrede mee dat ik ‘the best of the rest was’. Dit resultaat geeft alvast vertrouwen. Ik neem het zeker mee naar het komende WK.”

Zandspecialist

De voorbije jaren liet Laurens Sweeck meermaals zien dat hij zich helemaal thuis voelde in zandcrossen. In Mol bevestigde hij die reputatie. “Ik had een goede start. Op het einde van de eerste ronde reed ik zelfs even op kop en kon ik mijn ding doen. Nadien viel alles snel in een definitieve plooi. Ik weet eigenlijk zelf niet goed waarom ik in het mulle zand goed uit de verf kom. Bij mijn weten is er in Heist-op-den-Berg geen strand (lacht). Speciale technieken in het zand bestaan er niet echt. Je moet wel het juiste spoor aanhouden. In het slijk moet je meer zoeken naar dat spoor. Als je de zandstrook betreedt, moet de basissnelheid hoog zijn. Nadien moet de kracht aanwezig zijn om dat aan te houden. Dat heeft gewoon met conditie te maken.”

Diether

Met een zevende plaats kwam ook broer Diether sterk uit de verf in Mol. Verdient Diether een plaats in de WK-selectie? Laurens Sweeck is daarvan overtuigd. “Als Wout Van Aert zondag de wereldbeker wint, mag ons land negen renners afvaardigen. Ik vind echt wel dat Diether daar hoort bij te zijn. Sinds december tonen zijn uitslagen veel regelmatig. De cross in Overijse kan bepalend zijn. Wat mezelf betreft, is het al lang geleden dat ik in Overijse gereden heb. In het verleden behoorde de Moeder aller crossen niet tot een regelmatigheidscriterium. Daardoor was ik op dat moment vaak op stage.”