Laurens Sweeck kan leven met vijfde plaats op WK: “Mijn kruit in het begin te veel verschoten”

VeldrijdenHoe ervaart een crosser een vijfde plaats op een wereldkampioenschap? Met die klassering behoor je tot de absolute wereldtop. Anderzijds geeft ze geen recht op een medaille. Wellicht zal Laurens Sweeck de komende dagen die afweging ook maken. De crosser heeft in ieder geval in Oostende gestreden voor wat hij waard was.

Op de vraag hoe hij dit wereldkampioenschap heeft beleefd, valt Laurens Sweeck meteen met de deur in huis. “Ca va wel, al had ik liever iets meer meegestreden voor het podium. Ik heb mijn kruit te veel in het begin verschoten. Mijn start was goed, maar nadien kwam ik te snel in de wind te zitten. Toen Mathieu van der Poel en Wout van Aert aanzetten, probeerde ik achter het gouden duo aan te gaan. Spijtig genoeg was er van medewerking geen sprake. Het kostte me veel krachten om in de tegenreactie te gaan. Op het moment dat Toon Aerts sprong, kon hij onmiddellijk een kloofje slaan. Opnieuw moest ik in mijn eentje opboksen tegen de concurrentie. Op het einde kwam ik er weer helemaal door. Achteraf bekeken had ik iets vroeger voor die derde plaats moeten gaan.”

Mooi parcours

Laurens Sweeck kon de omloop in Oostende wel appreciëren. “Het was een gevarieerd parcours dat een wereldkampioenschap waardig was, al was de schoonheid van de zee heel relatief (lacht). We waren verplicht om door het water te rijden om de harde ondergrond te voelen. Het gevolg was natuurlijk dat iedereen binnen de kortste keren natte voeten had. Dat zorgde dan weer voor koude rillingen. Tijdens een behoorlijk deel van de cross had ik trouwens last van verkleumde handen. Ik had een zeer goede dag, maar misschien net geen superdag. Toon Aerts had die duidelijk wel. Dat gaf hij later ook aan. Hij heeft de bronzen medaille zeker niet gestolen.”

Niet vermoeid

Laurens Sweeck wil zich de komende weken nog enkele keren tonen. “Misschien was het WK een weerspiegeling van mijn seizoen. Toch ben ik niet ontevreden. In het begin pakte de ploeg veel prijzen. Als Van Aert en Van der Poel in het spel komen, weet je dat het moeilijker wordt. Het seizoen is nog niet gedaan. Ik wil me de komende drie weekends zeker nog tonen. Wellicht zitten de twee toppers met hun gedachten al bij de weg. Ik weet ook niet welke crossen ze nog zullen afwerken. Mijn motivatie is er alvast nog, het vat is niet leeg.”