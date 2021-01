Laurens Sweeck is klaar voor WK in Oostende: “Zand is een bondgenoot geworden”

VeldrijdenZondag werken de profcrossers hun wereldkampioenschap af in Oostende. Pakweg één miljoen wielerliefhebbers zullen het evenement op de buis volgen, want publiek is nog altijd niet toegelaten. Iedereen verwacht een duel tussen uittredend kampioen Mathieu van der Poel en uitdager Wout Van Aert. Kan Laurens Sweeck de derde hond worden?

De voorbije weken liet Laurens Sweeck meermaals zien dat de conditie in stijgende lijn is. “Vorig weekend werd ik derde in Hamme en zevende in Overijse. Beide resultaten konden me bekoren. In Hamme is een podiumplaats gewoon goed. Daags nadien trof ik in Overijse een parcours dat helemaal niet het mijne was. Bovendien reed ik nog eens lek, toen ik nog verwijderd was van de materiaalpost. Die zevende stek was het maximaal haalbare en gaf vertrouwen voor dit weekend.”

Tweestrijd?

Wie verwacht Laurens Sweeck op het WK in de frontlinie? “Ik trap open deuren in, als ik stel dat Mathieu van der Poel en Wout Van Aert een hoofdrol zullen opeisen. Dat is duidelijk. Toch vind ik dat ik me niet zomaar mag neerleggen bij hun suprematie. Als topsporter zou ik dan de verkeerde ingesteldheid tonen. Zij kunnen elkaar ook kapot rijden. Anderzijds ben ik realistisch. Verrassingen verwacht ik echt niet. Naast de twee tenoren zullen de vertrouwde namen opduiken: Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Tom Pidcock, Lars van der Haar, ikzelf. Wie de laatste weken goed was, zal dat nu ook zijn. Ik start op de tweede rij. Een groot nadeel hoeft dat niet te zijn. Dat bleek in Overijse ook al. De aanloop is lang genoeg om meteen uit te pakken.”

Parcours

Laurens Sweeck kijkt uit naar het parcours. “Zand is in de loop der jaren een bondgenoot geworden. Op hetzelfde parcours werd vroeger al eens een BK gereden. De omloop werd wat aangepast en dat is zeker een voordeel voor mij. Er kan meer in het zand gereden worden. Wanneer ik tevreden zal zijn? Moeilijk te zeggen. Ik wil in aanmerking komen voor het podium. Als ik een perfecte cross rijd en vijfde word, moet ik daar ook kunnen mee leven. Wie op het podium staat, zal in ieder geval een goede dag moeten gehad hebben.”