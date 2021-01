Laurens Sweeck enige streekcrosser op WK in Oostende

Vijf streekrenners kwamen in aanmerking voor een WK-selectie. Laurens Sweeck was vooraf een certitude. De uittredende Belgische kampioen kent weliswaar een iets minder seizoen, maar is nog altijd een vaste waarde in de top tien. Bovendien gaat zijn prestatiecurve omhoog. Dat bewees hij zaterdag nog met een tweede plaats in Mol. Bovendien is Laurens Sweeck een echte specialist in het zand. In Oostende is dat een belangrijk gegeven.

Normale keuze

In principe kwamen Lander Loockx en Vincent Baestaens in aanmerking voor een selectie. Loockx is echter geen belofte meer en moest een te grote concurrentiestrijd aangaan met de (wereld)top. Baestaens begon sterk aan het seizoen en werd in december wel geselecteerd voor het EK. Die keuze was ook terecht. In Gavere kwam de crosser uit Tremelo echter ten val en blesseerde zich daarbij aan de rug. Hoewel Baestaens opnieuw op de fiets zit, is hij onvoldoende klaar om een WK te rijden.

Thibau Nys

Thibau Nys was als eerstejaars een optie bij de beloften. Bondscoach Sven Vanthourenhout legt uit waarom hij Nys junior niet selecteerde. “Thibau Nys’ kandidatuur werd wel degelijk ernstig overwogen. Ik vond dat hij net iets te weinig heeft gebracht. Hij was iets te onregelmatig. Op training heb ik andere beloften zien evolueren. Ik heb dat ook aan zijn papa uitgelegd. Ik kan begrijpen dat Thibau ontgoocheld is, maar het lag wel in de lijn van zijn seizoen.”

Geen Diether Sweeck

Het niet selecteren van Diether Sweeck was een verrassing. Diether was de laatste weken sterk op dreef. Hij werd zesde in Bredene, veertiende in Baal, zesde in Gullegem, achtste op het BK in Meulebeke en zevende in Mol. In het verleden werden vaak de beste acht van het BK uitgestuurd naar het WK. Nu niet dus. Zelfs de negende (reserve)plaats is niet voor hem weggelegd. Sven Vanthourenhout geeft tekst en uitleg. “Over Diether Sweeck heb ik echt lang nagedacht. Hij lag in de weegschaal met Daan Soete, Tim Merlier en Jens Adams. Uiteindelijk koos ik voor de eerste twee. Diether heeft dit seizoen grote stappen gezet. Hij is regelmatiger geworden. Enkel december was minder. Ik hoop dat hij gemotiveerd blijft. Als hij de komende maanden dezelfde stappen blijft zetten, wordt hij quasi een certitude in de kern. Ik koos dus voor Merlier en Soete. De eerste is een zandspecialist, de tweede staat er op grote momenten.”