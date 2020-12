Laurens Sweeck beleefde een ongelukkig weekend: “Ik had het gevoel dat ik moest overgeven”

Zesde in Antwerpen en elfde in Asper-Gavere. Dat is de weekendoogst van Laurens Sweeck. Slecht kan het niet genoemd geworden, maar de peper op de steak of de slagroom op de taart ontbreken momenteel duidelijk. De Belgische kampioen is ook eerlijk in zijn commentaar en beseft dat het vormniveau de komende weken nog de hoogte mag ingaan.

De elfde plaats in Asper-Gavere is voor ingewijden niet echt een verrassing. Het modderige parcours in Oost-Vlaanderen is niet meteen de droom van Laurens Sweeck. “Ik was nochtans goed weg en dook als eerste het veld in. Na een halve ronde maakte ik een stuurfout, waardoor ik ten val kwam. Mijn schoen zat los en ik duikelde meteen van de leidersplaats naar de elfde stek terug. Nadien kon ik niet meer opschuiven. Het voelde ook gewoon niet goed aan. De maag speelde op, ik had constant het gevoel dat ik moest overgeven. Anderzijds moet ik gewoon ook toegeven dat de omloop me niet lag. Tom Pidcock heeft me wel verbaasd. Zaterdag reed hij al sterk, maar zondag was hij outstanding. Ik denk dat weinigen dit hadden zien aankomen.”

Antwerpen

Daags voordien had Laurens Sweeck op Linkeroever wel een parcours aangetroffen dat hem lag. De zesde plaats was niet slecht, maar ook niet super. “Dat klopt. Het ging beter, maar toch vond ik die zesde plaats nog niet goed genoeg. De laatste twee weken ben ik wat op zoek naar dat goede gevoel. Ik mis nog één of twee procentjes om echt mijn beste rendement te halen. Volgende zondag is er de tweede manche van de Wereldbeker. Ook in Namen tref ik opnieuw een moddertraject. Naar de feestdagen toe wordt het drukker en moeten er wel meer mogelijkheden zijn. Het BK biedt ook perspectief.”

Geen stage

In het verleden planden veel crossers in december nog een korte (Spaanse) stage. Volgens Laurens Sweeck is dat nu bijna niet doenbaar. “Op zich zou men zo een stage kunnen overwegen, maar praktisch is het simpelweg niet te doen. We moeten voor iedere veldrit getest worden op corona. Dat gebeurt ergens in het midden van de week. Daardoor is het onmogelijk om voor relatief lange tijd naar het buitenland te trekken.”