Laurens Plancke meteen clubkampioen bij nieuwe ploeg: “Nokere en Damme eerste grote doelen”

Dubbele meter

Wat ook gebeurde. Plancke begon met 40 seconden voorsprong aan de laatste ronde en hield stand. Achter hem regelde Tuur Hancke de sprint van de groep voor Kenji Coenen. Voor Plancke, vorig seizoen goed voor drie zeges, een leuke binnenkomer bij z’n nieuwe ploeg. Vorig seizoen verdedigde de kerel uit Moorslede nog de kleuren van Jonge Renners Roeselare. EFC-L&R-Van Mossel investeerde een extraatje in deze dubbele meter. In Italië werd voor hem een fiets op maat gemaakt. “Voor mijn lengte een geschikte fiets vinden is niet makkelijk”, aldus Plancke. “Op die speciaal voor mij gemaakte fiets voel ik me goed. Bij Pulso werd mijn positie geperfectioneerd.”

Tijdritfiets

Volgende zondag begint Plancke met ambitie aan het echte wegseizoen. “Mijn doelen liggen in UCI-wedstrijden en andere grotere koersen”, blikte hij vooruit. “Volgende zondag zal ik voor het eerst Kuurne-Brussel-Kuurne rijden. In de bergzone hoop ik mee te zijn in de eerste groep. Als dat lukt kan ik in Kuurne naar een mooie ereplaats spurten. Voor mij zijn Nokere Koerse van zaterdag 11 maart en een week later de tweedaagse Guido Reybrouck Classic in Damme grotere doelen. In Nokere moet er minder worden geklommen dan in Kuurne-Brussel-Kuurne. Die kasseistroken in open vlakten moeten me liggen, dat stoempen doe ik graag. Ook de Guido Reybrouck Classic telt veel kasseistroken, maar begint dit jaar met een individuele tijdrit. Ik schafte me een tijdritfiets aan, die had ik vorig jaar nog niet. Nu train ik regelmatig met die tijdritfiets. Hopelijk rendeert dat al de eerste dag van de Guido Reybrouck Classic.”