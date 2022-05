Laurens Paulussen (Sint-Lenaarts) neemt afscheid met goal en assist: “Als laatste match kon dat tellen”

Afscheid in schoonheid

Hoewel het er dus op zit voor Paulussen, bewees hij zondag nog lang niet versleten zijn. “Ik kan inderdaad nog makkelijk een jaartje mee normaal gezien, maar de combinatie met mijn nieuwe job als scout bij KV Mechelen laat dat gewoon niet toe. Bovendien word ik in juli ook nog eens voor de twee keer papa. Ik ben trouwens al heel blij dat Sint-Lenaarts mij de kans gegeven heeft om nog een seizoen te kunnen voetballen, want eigenlijk was ik een tweetal jaar geleden al noodgedwongen en in veel minder mooie omstandigheden gestopt. Nu heb ik tenminste op het veld afscheid kunnen nemen.”

Seizoen gered na Nieuwjaar

Sint-Lenaarts bleef dit weekend voor de elfde week op rij ongeslagen. “Die reeks was een extra motivatie om vandaag (zondag, red.) zeker niet te verliezen. Bovendien eindigen we het seizoen dankzij deze zege op de zesde plaats met 47 punten. Het heeft er lange tijd een pak minder uitgezien, maar uiteindelijk is het wel allemaal goed gekomen en dat is de verdienste van iedereen. De jongens die er tijdens de winterstop zijn bijgekomen hebben duidelijk voor een kwaliteitsinjectie gezorgd, maar ook de jongens die er al waren hebben er samen met de technische staf voor gezorgd dat we na Nieuwjaar ons seizoen hebben kunnen redden. We maakten dit weekend zelfs nog kans op een eindrondeticket, maar door de zege van Turnhout grijpen we daar uiteindelijk net naast.”