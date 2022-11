Laurens Huysentruyt en KM Torhout zoeken broodnodige driepunter tegen Oostkamp: “Alles aan doen om punten thuis te houden”

“Als nieuwkomer wilden we in die eerste periode genoeg punten pakken zodat we niet met degradatiezorgen richting de winterstop trokken”, stelt Huysentruyt. “Daar zijn we niet in geslaagd, maar we beseffen ook dat de situatie niet hopeloos is. Met acht punten wisten we toch al in vier wedstrijden punten te pakken en we zien dat je in het klassement serieuze spongen kan maken als je eens twee wedstrijden op rij wint. Waar het dan verkeerd liep de voorbije twee maand? Defensief staan we goed en ook aanvallend creëren we vaak voldoende mogelijkheden, maar we misten die koelbloedigheid voor doel. Dat is het verschil met vorig seizoen en derde amateur: daar kon je het veroorloven om eens wat kansen te missen. Nu hebben we niet zoveel marge.”