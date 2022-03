Laurens Huysentruyt en KM Torhout zijn uit op revanche tegen Oostkamp: “Reken maar dat wij er zullen staan”

VOETBAL DERDE NATIONALE AStrijden om de titel zit er niet meer in voor KM Torhout na een magere 4 op 12, maar de Velodroomformatie verdedigt dit weekend wel zijn topdrieplaats en is uit op revanche tegen autoritair competitieleider en buur SV Oostkamp, dat in de heenronde met het kleinste verschil ging winnen in Torhout.

Laurens Huysentruyt, vorig seizoen nog actief bij Oostkamp, mist de confrontatie van zaterdag. “Ik slikte in de 3-1-verliespartij op Voorde-Appelterre van afgelopen weekend een cruciale gele kaart, waardoor ik voor het duel met Oostkamp geschorst ben”, zucht Huysentruyt. “Doodjammer, want ik had uiteraard erg graag gespeeld tegen mijn ex-club, waar ik nog heel wat goede contacten heb. Maar goed, de wedstrijd draait niet rond mij en de club heeft voldoende kwaliteitsvolle alternatieven om mijn afwezigheid op te vangen.”

Geen ideale voorbereiding

De aanloop naar de derby verloopt niet optimaal voor Torhout, dat de voorbije vier wedstrijden slechts 4 punten verzamelde en zo Tempo Overijse tot op 3 punten ziet naderen. “Ik vind niet dat we in een dipje verkeren”, meent de 25-jarige verdediger. “Akkoord, de jongste vier wedstrijden lieten we wat punten liggen, maar na een fantastische heenronde, waarin we 30 op 33 pakten, weet je dat het heel moeilijk wordt om na de winterstop opnieuw dergelijke cijfers te realiseren.”

“Daarbij zijn er ook enkele verzachtende omstandigheden in te roepen, zoals de afwezigheid van enkele sleutelspelers, scheidsrechterlijke dwalingen en moeilijk bespeelbare terreinen. Daarom spreek ik niet van een dipje, want iedereen voelt zich nog uitstekend en op training halen we nog steeds een hoog niveau. We zijn de juiste weg ingeslagen en daar wijken we voorlopig niet van af.”

Hold-up

Op naar het nakende duel met Oostkamp. In de heenronde ging Torhout met een voorsprong de rust in, maar gaf het in blessuretijd de match (en punten) nog uit handen en werd het een 1-2-verliespartij. “We lieten enkele kansen op de 2-0 onbenut, waarna Oostkamp na een counter en een slordigheidje achterin, alsnog met de volle buit lopen”, herinnert Huysentruyt zich. “In de ogen van alle aanwezigen voelde dat aan als een hold-up en een onterechte overwinning. Wij zijn dan ook uit op revanche. We kennen hun kwaliteiten, maar weten ook dat ze te kloppen zijn. Reken maar dat wij er dit weekend zullen staan”, besluit de verdediger.

Derde nationale A: SV Oostkamp – KM Torhout: zaterdag 26 maart om 19.30 uur

