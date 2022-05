Laurens Huysentruyt en KM Torhout opnieuw opgeladen voor komende twee finales: “Moeten in de spiegel kijken en beter doen”

De spelersgroep had na de nederlaag in Turnhout even tijd nodig om het verlies te werken. “Het heeft even tijd gekost om onszelf mentaal opnieuw op te laden”, bevestigt de 25-jarige verdediger. “We hielden immers geen rekening met een verlies en stonden er niet bij stil dat we nu nog twee wedstrijden moeten spelen, in wat een zeer lang seizoen aan het worden is. Maar goed, we hebben de nederlaag laten bezinken en na het goede nieuws over het lot van Moeskroen, stond iedereen opnieuw gemotiveerd op het trainingsveld en is ons vuur opnieuw aangewakkerd.”