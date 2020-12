Laurens Huys is de vaste trainingsmaat van Tom Pidcock: “Volgens mij kan hij gewoon alles”

Zondag won Tom Pidcock met groot overmacht de veldrit in Gavere. Zelfs wereldkampioen Mathieu van der Poel kon niet in zijn kielzog blijven. Als adelbrief kan het tellen. Laurens Huys is de vaste trainingsmaat van het Britse talent. Als geen ander kan hij de capaciteiten van Pidcock inschatten. Over die capaciteiten is het laatste woord nog niet gezegd.

Laurens Huys is als wegrenner prof bij Bingoal Wallonie-Bruxelles. Hoe leerde hij Tom Pidcock kennen? “We wonen beiden op één kilometer van elkaar in Buggenhout. Het was logisch dat we elkaar regelmatig tegenkwamen. Onze kalenders lopen uiteraard niet samen, zodat het niet altijd mogelijk is om samen af te spreken. Toch hebben we wekelijks zeker twee keer met elkaar contact. Als de agenda’s het toelaten, trainen we drie keer per week samen. Tom heeft nu wel een huis gekocht in Andorra, maar ik ben er zeker van dat we elkaar zullen blijven zien.”

Compleet renner

Hoe omschrijft Laurens Huys zijn vriend Tom Pidcock? “Tom is een passe-partout; volgens mij kan hij gewoon alles. Als veldrijder of mountainbiker moet hij niet meer voorgesteld worden, maar Pidcock kan veel meer. Als junior werd hij al wereldkampioen tijdrijden. Tom kan klimmen en moet ook in het klassieke werk een rol kunnen opeisen. Zelfs massasprinten moet hij aankunnen. Vergis je niet! Hij heeft een klein postuur, maar enorme snelheid. Volgens mij moet hij in een sprint kunnen meespelen met kleppers als Van Aert of van der Poel. Zo een talent heb ik nog niet ontmoet, of het zou Bjorg Lambrecht moeten zijn.”

Plezante trainingen

Een trainingstocht met Tom Pidcock kan volgens Laurens Huys verrassende momenten opleveren. “Deze winter heb ik met hem een paar keer een blokkentraining afgewerkt. Tom rijdt dan een paar keer twintig minuten voluit: vijfenvijftig kilometer per uur. Op zo’n momenten weet je wat sterven op een fiets betekent. Hij is heel intensief met zijn vak en zijn carrière bezig. Momenteel heeft hij nog een eigen team rondom hem. Dat was een bewuste strategie. Het moest een overgangsjaar worden. Volgend seizoen stapt hij over naar Ineos. Voor mij is dat een logisch vervolg. Toch kan je een onmogelijk stellen dat hij een ‘blinde freak’ is. Hoewel hij zeer professioneel werkt, is hij tegelijk een enorme speelvogel. Dat maakt hem charmant. Het is niet de eerste keer dat ik hem op één wiel de Muur zie oprijden.”

Spaanse stage

Laurens Huys verblijft momenteel in het Spaanse Benidorm. “De ploeg heeft de groep opgesplitst, zodat het coronagericht veiliger is. Ik ben in Spanje met zeven ploegmakkers, een verzorger en een mecanicien. In januari trekken we met de hele groep naar het nabijgelegen Altea. Momenteel beperk ik me tot het rustig afwerken van de nodige kilometers. Vorig jaar was ik in februari al in vorm. Dat was misschien wat vroeg. Het is de bedoeling om volgend jaar iets later te pieken.”