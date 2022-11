Laurens Desot en Beaufort Middelkerke pakken achttien op achttien: “Gemiste start is vergeten”

“Vijf van die zes zeges hebben we overtuigend binnengehaald”, stelt Laurens Desot. “Onze jongste zege, de 2-1 van afgelopen weekend tegen voormalig leider Lo-Reninge, kwam er met de nodige meeval. We speelden niet goed, maar onze tegenstander was gelukkig eveneens niet overtuigend. Een strafschop aan beide kanten resulteerde in een 1-1-ruststand. Na de pauze was het niet veel beter en een gelijkspel zou de juiste uitslag moeten zijn. Ik scoorde na een uur spelen het winnende doelpunt, na een goede bal van Vanneste binnendoor, die ik in de draai meenam en met een gelukje onder de doelman wist te schuiven. Een doelpunt en een driepunter op een diefje.”

Enthousiasme en loopvermogen

De zes zeges op rij staan in schril contrast met de wisselvallige seizoenstart die Middelkerke doorliep. “Het begin was moeizaam”, bevestigt Desot. “Dat was ergens te verwachten, want we zagen in de zomer enkele ervaren en belangrijke spelers vertrekken. Met jeugdig talent vangen we hun verlies op, maar het heeft ons wat tijd gekost om iedereen optimaal te laten renderen. Bovendien speelden we in die eerste zes weken tegen zes ploegen die nu in de linkerkolom staan. Dat was een stevige seizoenstart waar we niet helemaal klaar voor waren. Wij moeten het vooral hebben van ons enthousiasme en loopvermogen. Met dit jonge team zien we ook nog heel wat progressiemarge. Na deze achttien op achttien is de gemiste start wel vergeten.”