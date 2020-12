Laurens De Vreese jaar langer in het profpeloton: “Dankbaar voor de kans van de broers Roodhooft”

Met de auto vertrok Laurens De Vreese begin december op stage naar het Spaanse Calpe. “Vertrokken zonder een contract, teruggekeerd met een contract”, lacht De Vreese die na zes jaar bij Astana geen verlenging kreeg. “Dat ik bij Astana niet kon blijven was een mokerslag. Ik vraag me nog altijd af wat er fout liep. Gelukkig had ik de fiets om mijn gedachten te verzetten. Ik twijfelde nooit dat het goed zou komen, maar had toch een beetje schrik. Bij een paar ploegen viel ik net uit de boot. Ik ben de gebroeders Roodhooft heel dankbaar voor de kans die ik krijg.”

Tourselectie proberen afdwingen

Toen hij hun verlossende telefoontje kreeg reed De Vreese van Calpe naar Benicassim waar Alpecin-Fenix op stage is. Daar legde hij bij trainer Kristof De Kegel een eerste test af. Na die test reed hij met de wagen naar huis. Donderdagavond deed hij de eigen voordeur weer open. Met de wetenschap dat hij volgend jaar met kopman Mathieu van der Poel een leuk klassiek voorjaar kan afwerken. “Maar Alpecin-Fenix is niet alleen Mathieu van der Poel”, benadrukt De Vreese. “Ik zal ook werken voor de sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen en voor Belgisch kampioen Dries De Bondt. Alpecin-Fenix zal de drie grote ronden rijden. In de Vuelta van 2017, tot nog toe mijn enige grote ronde, wonnen we bij Astana twee etappes plus het ploegenklassement. Uiteraard zou ik graag de Ronde van Frankrijk rijden. Dat is een droom, ik wil een Tourselectie afdwingen.”

Nog te vroeg om te stoppen

Van zelf een wedstrijd winnen droomt De Vreese niet, of niet meer. Als prof won hij de kermiskoers in Wanzele (2014) en het dernycriterium in Wetteren (2018). Een UCI-wedstrijd staat nog niet op zijn erelijst. Wel tweede plaatsen in Parijs-Tours 2012 en de openingsrit van de Ster van Bessèges 2014. “Je hoeft niet te winnen om prof te blijven”, benadrukt De Vreese die in 2021 aan zijn elfde profjaar begint. “Als er maar iemand van je ploeg wint! Voor mij was het te vroeg om te stoppen. Dit doe ik nog veel te graag. Ik was ook totaal niet voorbereid op een eventueel afscheid.”