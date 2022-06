Laurence Courtois en Stephanie Devillé in eindfase interclub met Witte Duivels: “Enorm gezellig, maar we willen wel winnen”

padelDe dames van Witte Duivels staan in de eindfase van de interclubcompetitie padel in de reeks P200. Twee opvallende namen in dit ijzersterk team: ex-WTA-speelsters Laurence Courtois en Stephanie Devillé.

Een verrassing kan je het moeilijk noemen dat het vrouwenteam van Witte Duivels in de reeks P200 helemaal in de eindfase van de interclubcompetitie staat. De zeven speelsters van het team, Caroline Bleys, Laurence Courtois, Marie-Catherine Devillé, Stephanie Devillé, Annabel Rognon, Anne Verbeeck en Katrien Verbeek waren in hun actiefste tennisjaren immers allen minstens B-speelster.

Absolute uitschieters zijn uiteraard Laurence Courtois en Stephanie Dévillé. Courtois stond in 1996 op de 46ste plaats op de wereldranglijst, een jaar later bereikte Devillé haar hoogste ranking ooit: nummer 69. “We werden, samen met Nancy Feber en onder leiding van coach Steven Martens, voor ons land nog wereldkampioen bij de -16-jarigen. Onze herinneringen gaan dus ver terug”, lacht Courtois.

Intussen hebben beide dames dus ook de padelmicrobe te pakken. Of toch een beetje. “In de eerste plaats ligt ons hart nog altijd bij tennis”, klinkt het bij Courtois en Devillé in koor. “Het is vooral door onze echtgenoten, toch wel fervente padelspelers, dat we de sport beter en beter leerden kennen.”

Drijvende kracht

“Mijn zus Marie-Catherine heeft de padelmicrobe steviger te pakken dan ik” aldus Devillé. “Zij is de drijvende kracht achter ons team bij Witte Duivels. Ze sleurde mij een beetje mee.” (lacht)

“Het is wel enorm leuk om met een groepje vriendinnen wekelijks de padel interclub te spelen”, vult Courtois aan. “Ik vond het vooral verrassend hoeveel teams er in onze reeks staan. We hebben al een stevig parcours achter de rug.”

Dat de vrouwen van Witte Duivels vlotjes door de competitie lopen, is een understatement. In vijf poule-ontmoetingen en vier duels in de eindronde werden er slechts drie wedstrijden verloren. Met andere woorden: het werd zes keer 6-0 en drie keer 5-1. “We krijgen wekelijks te horen dat we onder onze waarde geklasseerd staan en dat is wellicht de waarheid”, geeft het duo toe. “Toch verloopt alles zeer vriendschappelijk. Week na week staan we tegenover sympathieke ploegen. En bovendien: bijna alle speelsters kregen deze week een hoger klassement. Het worden dus de laatste weken dat we in deze reeks P200 kunnen spelen.”

Geduldig blijven

Courtois en Devillé nemen vanzelfsprekend hun technische tennisbagage mee naar padel. “In tennis ben ik altijd vrij handig aan het net geweest. Daar kan ik in de padelcompetitie nu van profiteren”, zegt Courtois. “Toch heb je als tennisster nog te dikwijls de neiging om bij padel het punt te snel af te maken”, weet Devillé. “We hebben steeds geleerd om agressief te tennissen, maar bij padel is geduld een mooie deugd.”

De vrouwen van Witte Duivels zijn reeds sedert midden april in de interclubcompetitie aan de slag. Nu willen ze die lange reeks uiteraard met een titel afsluiten. Zondag wacht de verplaatsing naar Lovanium. Bij winst wordt een week later op TC Oase in Kessel de finale van de eindronde gespeeld. “Nu gaan we natuurlijk voor winst. Het is duidelijk dat het competitiebeest nog steeds in ons schuilt”, besluit het het Brasschaatse duo.