Lauren Seye vierde dit jaar al drie keer op ITF-juniorencircuit: “Opgeven doe ik nooit”

Voetbal eerste provinciale Jeff Gevers en Berg en Dal staan heel dicht bij de titel: “Een beker is mooi, maar de titel is een bekroning”

Berg en Dal of toch nog Berlaar Heikant? Dat is de hamvraag in eerste provinciale. Dat Berg en Dal vandaag in strijd is voor de titel, lag enigszins in de lijn van de verwachtingen. Voor Berlaar Heikant is dat, na een mislukte start, niet zo evident. Het is alleszins een pluim op de hoed van trainer Rudy Van Houdt die ‘de Hei’ weer op de rails kreeg. In Heikant moet men zich optrekken dat in voetbal alles kan. Of toch veel.