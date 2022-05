Laureaat Grello met Halle-Gooik in halve finale play-offs: “Tegen Herentals zal het beter moeten zijn”

De supporters kennen Grello niet meteen als een doelpuntenmachine. Toch zijn de statistieken opmerkelijk. Grello scoorde 150 keer voor Halle-Gooik. Dat is een gemiddelde van 25 doelpunten per seizoen. Momenteel zit hij perfect op schema met 22 treffers. Grello verdeelde de doelpunten als volgt: 113 doelpunten in de competitie of play-offs, 11 doelpunten in de Champions League, 16 doelpunten in de beker van België en 10 doelpunten in andere officiële wedstrijden (Supercup, Benecup). Grello staat daarmee nu op de tweede plaats in de clubranking achter Valentin Dujacquier (172 doelpunten).

Dominant futsal

Grello blijft er zeer bescheiden bij. “Ik moet eerlijk gezegd toegeven dat ik totaal geen idee had hoeveel keer ik al had raak getroffen. Vraag me ook niet wat de mooiste goal was. Er waren enkele belangrijke bij, maar mijn geheugen laat me in de steek. (lacht) Van nature ben ik nochtans geen afwerker. Ik moet het hebben van mijn assists. Uiteraard kom ik regelmatig tot scoren, omdat Halle-Gooik dominant voetbal brengt en iedereen zijn doelpunt kan meepikken. Ik moet blijkbaar nog een twintigtal doelpunten inhalen op Dujacquier. Vermits mijn contract nog twee jaar doorloopt, kan dat misschien lukken.”

Halve finale

Meteen blikt Grello vooruit naar de komende halve finale. “In Herentals zal het beter moeten zijn. In de kwartfinales tegen Hasselt konden we niet echt overtuigen. Enkele factoren speelden toch een rol. We misten Diogo (lichte blessure) en Edu (schorsing). Daarnaast was er de angst om een overbodige gele kaart te pakken of een blessure op te lopen. Dat neemt niet weg dat we goed beseffen dat Herentals van een heel ander niveau zal zijn. Die eerste match vrijdag wordt meteen zeer belangrijk.”

Topschutters aller tijden

Topschutters Halle-Gooik aller tijden: 1. Valentin Dujacquier 172, 2. Grello 150, 2. Omar Rahou 150, 4. Leo Carello 142, 5. Fernando Leitao 93, 6. Diogo 88, 7. De Bail 73, 8. Alessandro Patias 72, 9. Rafael Teixeira 60, 9. Thiago Bissoni 60, 9. Gonzalo Galan Carsi 60.

