Laure Resimont en Kangoeroes Mechelen lonken naar de dubbel: “We rekenen opnieuw op onze supporters”

De dubbel binnenhalen wordt een dubbeltje op zijn kant. Castors Braine en Kangoeroes zijn aan elkaar gewaagd, weten we nu met zekerheid. Al vier maal stonden de nummer één en twee uit Top Division Women tegenover elkaar. Van de vier duels won ieder twee keer. Dinsdag knokten de Mannblussers zich vanuit verloren positie terug in de titelrace. Het werd een copy-paste van het bekerduel op 2 maart jongstleden. Idem dito spelbeeld en uitblinkers. Het triumviraat - Ziomara Morrison, Billie Massey en Laure Resimont - scoorde telkens op het goede moment. Even zorgde Lisowa-Mkaba nog voor een heet momentje (59-58). De daarop volgende aanval pakte Laure Resimont uit met cruciale driepunter. “We wisten dat we klaar moesten zijn”, zegt de Mechelse forward, die nog even terugkwam op wedstrijd één. “Een mindere dag kan altijd. Jammer dat we die eerste wedstrijd verloren hebben, anders had de titel nu al een feit geweest. Deze keer hebben we ons gehouden aan het gameplan. Het komt er nu op aan om opnieuw klaar te zijn. Nog eens winnen in Castors maakt de opdracht alleen maar moeilijk”, stelt Resimont.