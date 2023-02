Laure Flament won nog geen enkele bekerfinale met VDK Gent: “De vorm van de dag zal bepalend zijn”

“De vorm van de dag zal bepalend zijn voor het resultaat”, voorspelt Laure Flament. “Het blijft een finale van de Belgische beker, zoiets blijft een unieke belevenis. Daarom zal ook het mentale aspect meespelen. We zijn, denk ik, met zeven speelsters die de ontgoocheling van de vorige Cup Finals hebben meegemaakt. Nu gaan we met ons team naar het Sportpaleis in Antwerpen met een duidelijke boodschap: ‘Dit zal en dit mag ons geen tweede keer overkomen’. Vorig seizoen was het vijf of zes jaar geleden dat we in een bekerfinale stonden. Nu nemen we de verse ervaring van de vorige editie mee. Het zit vers in ons geheugen. Dat speelt in ons voordeel.”