Laure Flament (VDK Gent): “De lange focus op deze titelstrijd zorgt voor een messcherpe motivatie”

Volleybal Liga AVDK Gent heeft de nationale volleybalcompetitie gedomineerd. Dat dit - zelfs met een verbluffend ongeslagen status - een garantie is voor de Belgische titel, lijkt helemaal niet zeker. Zondag moeten de Gentse volleybalvrouwen in Limburg hun eerste finalewedstrijd tegen LVL Genk afwerken. Het weekend daarna staat de terugwedstrijd in de Edugo Arena op het programma. Bij een gelijke stand hoort een extra barrageduel voor de titel tot de mogelijkheden.

“Eindelijk is het zover”, opent Laure Flament. “We hebben een uitgebreide voorbereiding achter de rug door de wekenlange onderbreking van de competitie. “Dat gaf ons wel extra tijd om alles op punt te stellen. De lange focus zorgt voor een messcherpe motivatie. Het is leuker om deze eerste confrontatie tegen de Limburgers aan te vatten met reeds twee winstwedstrijden tijdens de reguliere competitie in onze achterzak.”

Favorietenrol waarmaken

“Het momentum is echter totaal anders. LVL Genk - maar wij ook - hebben ondertussen veel progressie geboekt. Het is moeilijk in te schatten hoe sterk de beide ploegen na deze pauze zullen acteren. We beseffen dat we ons allerbeste volleybal moeten bovenhalen”, voorspelt de aanvalster van VDK Gent. “De Genkse ploeg is aanvallend zeer sterk. Hun scorend vermogen is indrukwekkend.”

“Het is aan ons om met de juiste stabiliteit en de correcte mentale aanpak onze favorietenrol te dragen”, vult trainer-coach Stijn Morand aan. “Dit is een ander scenario tegenover de gewone competitie. Tijdens de laatste wedstrijden verliep het bij ons iets stroever, terwijl Genk bewees dat het de ploeg in vorm was. De eerste plaats in de Liga hebben we dik verdiend. Beide topteams willen de titel grijpen. Na negen jaar Asterix Avo is het tijd dat er eens een andere ploeg kampioen speelt. Vorig jaar speelden de Limburgers reeds de titelfinale. Wij zijn de laatste club die in 2012 het Belgisch kampioenschap won, vooraleer Asterix aan haar lange titelreeks begon. We kunnen dus allebei een uniek verhaal schrijven. Wees gerust, na zo’n formidabel volleybalseizoen zijn we zeer gemotiveerd om de kers op de taart te zetten.”

Lees ook: meer volleybal Liga A