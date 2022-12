Laure Flament staat met VDK Gent voor de belangrijkste periode van het jaar: “Ons optrekken aan de laatste set tegen Antwerpen”

VolleybalHet was niet de allerbeste wedstrijd van VDK Gent, zaterdagmiddag tegen de Antwerp Ladies. Als aanloop naar de Europese confrontaties was geen ideaal scenario. Daarvoor was de foutenlast te groot in de eerste twee sets. Maar de slotset en de 0-3 winst maakten veel goed. Weinig fouten op het laatst en dus toch perfect gelanceerd voor misschien wel de belangrijkste week van het jaar voor het team van coach Morand.

Stijn Morand toonde de schrikwekkende cijfers: 10 Gentse fouten in set 1, zelfs 12 rechtstreekse missers van zijn team in de tweede set, maar dan - hartverwarmend - slechts 2 fouten in de laatste set. “Gent won nog nooit gemakkelijk in Antwerpen”, beseft de trainer-coach van Gent. “Nu moeten we de kwaliteit van deze slotset doortrekken naar ons dubbel tweegevecht tegen Volero Zürich en - misschien - naar de halve finale van de Belgische beker tegen Oostende.”

Europese en Belgische cup

“Er wordt inderdaad druk overlegd met de competitieleiding over een nieuwe datum voor de ‘Belgian Cup’ tegen Hermes”, weet Stijn Morand. “Oostende moet in januari een speelster missen omdat zij in volle voorbereiding is met de nationale jeugdselectie. Dus kan de kustploeg niet in hun complete formatie aantreden tegen ons. Volgend weekend is er ruimte om de bekermatch te spelen. Maar Charleroi is niet akkoord. Dus moeten de bondsinstanties voor een oplossing zorgen.”

Laure Flament redde haar ploeg op het einde van de tweede set. “De laatste set was gelukkig wel goed”, zucht de kapitein van VDK Gent. “Hieraan moeten we ons optrekken. Want, indien de terugwedstrijd van de Belgische beker volgend weekend toch doorgaat, dan gebeuren deze week de drie voornaamste krachtmetingen van het seizoen. Twee keer Europees tegen Zürich en een cupmatch tegen Oostende. Nu gaat het erom. De laatste sprint naar de eindstreep, waar de prijzen worden uitgedeeld, is ingezet.”

“Twee keer thuis de Zwitserse ploeg bekampen voor de CEV Cup biedt wel voordelen”, vertelt Laure Flament. “Maar het geeft niet hetzelfde gevoel als met andere Europese verplaatsingen. De motivatie is geen probleem. Zo’n internationale competitie blijft altijd speciaal.”