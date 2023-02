Laure Flament na de nederlaag van Gent in de CEV Cup: “Tegen Oudegem moeten we ons enthousiasme terugvinden”

VolleybalDe heenwedstrijd in de voorbereidende fase van de kwartfinale in de CEV Cup is voor VDK Gent niet verlopen zoals zij het op voorhand gedroomd hadden. De Poolse ploeg van Budowlani Lódz was meer dan één maatje te groot voor de Belgische kampioenen. Een droge 0-3 uitslag en een flinke nederlaag, dat zijn ze niet gewend in Gent. Volgende week moet Gent naar Polen, maar eerst staat zaterdag de confrontatie tegen Oudegem op het programma.

Zou het drukke programma een rol spelen? Het team van coach Morand is nog volop in de running op drie fronten. De bekerfinale op het einde van februari is het voornaamste mikpunt. Ondertussen komt de finishlijn van de Belgische competitie dichterbij. Het wordt een wekelijkse jacht op bonuspunten, met het oog op de play-offs en uiteraard is er ook nog de Europese campagne. “We zijn dinsdag op onze limieten gebotst”, roept de Gentse coach de combinatie van werk en volleybal als verontschuldiging in.

Scherpte en overtuiging

“Het moet zaterdag tegen Oudegem anders”, weet Stijn Morand. “Ik zag tegen de Poolse ploeg toch wat minder scherpte en overtuiging. Na deze pittige periode moeten we niet verbaasd zijn dat er wat decompressie volgt. We staan het hele jaar onder druk, daar moeten we de oorzaak van een mindere prestatie niet zoeken. Het was gewoon niet nauwkeurig, niet intens genoeg. Uit deze confrontaties kunnen we veel lessen trekken, dat is na vanavond wel duidelijk.”

Ook Laure Flament opperde dat er veel meer in zat. “We weten dat we beter kunnen”, blijft de Gentse kapitein strijdvaardig. “Hoe verder we in de Europese competitie komen, hoe sterker de tegenstand wordt. Maar we lieten te gemakkelijk enkele ballen vallen. Het begint allemaal met een sterke opslag en een stabiele receptie. Dat liep niet volgens plan tijdens onze eerste krachtmeting met Lódz. Tegen Oudegem moeten we volgend weekend ons enthousiasme terugvinden. Ook volgende week in Polen willen we echt laten zien dat we beter kunnen volleyballen. De terugwedstrijd wordt tegelijkertijd een uitstekende voorbereiding voor de bekerfinale. Krachtig antwoorden op deze misstap tegen Lódz, dan komt het wel goed.”