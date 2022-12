Laure Bilo na overwinning in Oudenaarde: “Focus ligt volledig op korte cross”

Laure Bilo (18) is een specialiste van de 800m en komt in het veld eigenlijk vooral tot haar recht in de korte cross. Toch besliste ze zich in Oudenaarde aan de lange cross bij de senioren te wagen. “Er stond immers geen korte cross op het programma”, zegt ze. “De veldloop wordt georganiseerd door mijn eigen club en dan neem ik er ook graag aan deel. Ook al is het op de lange cross.”

“Vooraf dacht ik dat ik het behoorlijk lastig zou hebben, want 5500m is toch echt wel een lange afstand voor mij. Maar eigenlijk ging het behoorlijk vlot en heb ik er echt van genoten”, gaat ze verder. De atlete van KASV Oudenaarde maakte indruk. Ze was overduidelijk de sterkste en liet Axana Schaeverbeke, toch ook niet de eerste de beste, ruim achter zich. “Ik had het totaal niet verwacht, maar die overwinning deed me enorm veel plezier. Het was een eenmalig uitstapje naar de lange cross, want de focus ligt volledig op de korte cross deze winter. Toch sluit ik zeker niet uit dat ik volgend jaar in Oudenaarde opnieuw deelneem aan de lange cross.”

Zelfvertrouwen

Een week voor Oudenaarde, liep Bilo nog een ijzersterke wedstrijd op de CrossCup in Roeselare. Ze finishte er op de korte cross als vierde en liep daarmee nipt een selectie voor het EK veldlopen in Turijn mis. “Ik heb echt drie dagen lang triestig rondgelopen na die wedstrijd. Ik heb het volledig laten liggen in de eerste ronde. Ik heb niet veel zelfvertrouwen en als ik dan alle toppers voor mij zie lopen, dan ga ik redelijk snel lossen. Ik weet dat ik moet durven meegaan en dat ik het ook kan, maar om de een of andere reden doe ik dat niet in de wedstrijd. Ik heb in Roeselare dan wel een heel sterke tweede wedstrijdhelft gelopen en uiteindelijk strandde ik op slechts vier seconden van een EK-selectie. Dat was bijzonder zuur, maar ik heb het nu een plaatsje gegeven. Ik ben nog jong en het is allemaal een groot leerproces.”

“Na de wedstrijd in Oudenaarde zeiden vele mensen me dat ik in Roeselare had moeten deelnemen aan de wedstrijd bij de junioren in plaats van aan de korte cross. Misschien had ik dan samen met mijn zus Marie kunnen aantreden op het het EK. Ach ja, da’s allemaal praat achteraf. Weet je, ik gun het de meisjes die zich gekwalificeerd hebben. Ze hebben die selectie dubbel en dik verdiend. Ik zal zondag hun grootste supporter zijn.”

CrossCup

Laure Bilo staat momenteel tweede in de tussenstand van de CrossCup na Mariska Parewyck. “Ik ga zeker aan alle CrossCup wedstrijden deelnemen en ik hoop er in het eindklassement het podium te halen. da’s een mooie ambitie, maar ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn. Ik merk dat ik deze winter toch een grote stap voorwaarts heb gezet en dat ik op de korte cross al kan meestrijden met de toppers. Ook mijn looptechniek is bijgeschaafd. Ik liep vroeger op mijn hielen en dat remde me enorm af. Nu loop ik veel soepelder en da’s ook belangrijk met het oog op de toekomst”, besluit ze.

