Laura Vervacke (Zulte Waregem) na 4-0-verlies bij AA Gent Ladies: “We waren niet efficiënt genoeg”

Kansloos was Zulte Waregem uit bij AA Gent Ladies niet, maar het vizier van de thuisploeg stond woensdagavond scherper. Met 4-0 als eindresultaat. Laura Vervacke (26) hoopt dat de twee resterende wedstrijden in play-off 2 nog worden gewonnen.

Zulte Waregem begon niet onaardig in het PGB-stadion. Zo trof Elke Van Gorp het zijnet. Maar op een scherpe en snelle combinatie van de thuisploeg werd doelvrouw Lowiese Seynhaeve door Lobke Loonen (17’) geklopt. Seynhaeve kon even later een lob van Féli Delacauw onschadelijk maken. Even voorbij het halfuur loodste Vervacke met een splijtende pass Van Gorp door de Gentse defensie. De Gentse doelvrouw Nicky Evrard kwam als winnares uit het duel.

“Er stak bij ons best wat pit in de acties, we combineerden goed en raakten tot aan het doel van de thuisploeg”, begon Vervacke haar analyse. “Maar plots sloeg het helemaal om. We gaven te veel ruimte weg en keken tegen een achterstand aan. Terwijl wij onze kansen niet afmaakten. Op een bepaalde fase konden we in de Gentse grote rechthoek vijf keer aanleggen. Telkens zat er een been of een voet tussen. Vanavond waren we niet efficiënt genoeg.”

Nog twee keer winnen

Ook in het tweede deel van de tweede helft, nadat Chloé Vande Velde voor 2-0 had gezorgd, kregen de bezoekers enkele mogelijkheden om de spanning terug te brengen. De ingevallen Lisa Lefere verscheen even voorbij het uur alleen voor Evrard, maar de doelvrouw van Gent en de Red Flames kon afweren. En ook kort nadat Vande Velde voor 3-0 zorgde dook Lefere voor Evrard op. Weer was de Gentse doelvrouw baas. Féli Delacauw legde even later de 4-0 vast.

“Na het verlies bij Aalst en Gent moeten we proberen om zaterdag thuis tegen Woluwe en volgende week vrijdag bij Charleroi te winnen”, aldus Vervacke die volgend seizoen haar tweede termijn bij de fusieploeg verderzet. “Hadden we vorige zaterdag in Aalst gewonnen zou dat ons op mentaal vlak voordeel gegeven hebben. Dat lukte niet, toch waren we opgeladen voor de match in Gent. Alleen ontbrak bij ons de noodzakelijke efficiëntie.”