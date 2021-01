Laura Verdonschot trekt met twijfels naar WK in Oostende: “Even gedacht om forfait te geven”

VELDRIJDEN VROUWEN ELITEHet ziet er niet naar uit dat het WK van komend weekend in Oostende een hoogmis wordt voor Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal). De Lommelse sukkelt al een tijdje met lichamelijke problemen, maar ze wil de regenboogstrijd niet missen. “Eerlijk, ik heb na mijn opgave in Overijse even gedacht om forfait te geven voor Oostende. Na een nachtje slapen dacht ik er weer anders over. Dat is goed, want een WK in eigen land wil je niet missen”, klinkt het.

Laura Verdonschot heeft goede herinneringen aan het strand van Oostende. Vier jaar geleden hield ze net niet Sanne Cant van de Belgische titel. De toen 20-jarige renster werd knap tweede bij de profs en kampioen bij de beloften. Het leverde Verdonschot dezelfde dag nog een profcontract op. “Dat is één van de redenen waarom ik er in Oostende perse bij wil zijn. Het parkoers ligt mij, maar daarmee hebben we zowat alle goede vooruitzichten gehad”, kan de Noord-Limburgse er nog mee lachen.

Te weinig lactaat

“Ik heb geen al te beste weken achter de rug. Na het tegenvallende BK heb ik me laten onderzoeken en toen bleek dat ik te weinig lactaat aanmaak. Om dat te verhelpen, is er maar één oplossing: rusten. Dat was geen optie, ook al vroeg mijn lichaam dat wel. Ik ben blijven crossen, maar zoals verwacht zonder resultaten. Ik heb getwijfeld aan het wereldkampioenschap en ook aan de rest van het seizoen”, aldus nog Verdonschot. “De handdoek gooien? Ja, het zou gemakkelijk geweest zijn en misschien ook logisch, maar ik wilde het niet. En de ploeg ook niet. Begrijpelijk.”

Het lijkt er dus op dat Verdonschot zaterdag geen grote rol van betekenis zal spelen. “Eerder kan spelen. De vraag is niet welk land de kampioen zal leveren, de vraag is wie van de Nederlanders het wordt. Weet je, zelfs de strijd om beste Belgische te worden, lijkt een moeilijke opgave. Sanne Cant rijdt momenteel heel sterk. Een tweestrijd met haar zoals tijdens het BK in 2017 zit er niet aan te komen.”

Vertrouwen van de ploeg

Wordt het wereldkampioenschap de laatste cross van het seizoen voor Verdonschot? “Neen, dat denk ik niet. Ik wil nog enkele crossen rijden. Ik kies waarschijnlijk voor wedstrijden die me liggen”, aldus Verdonschot, die ook volgend seizoen nog in de ploeg van manager Jurgen Mettepenningen rijdt. “Ik geniet de volle steun van de ploeg. Ik hing dinsdag nog een kwartier aan de telefoon met Jurgen. Het was een prima gesprek. Dat is een goed teken en vooral, een bewijs dat de ploeg achter mij blijft staan”, besluit Verdonschot.