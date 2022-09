Laura Verdonschot start met goesting aan haar veldritseizoen: “Ik voel me sterk”

Laura Verdonschot en haar ploegmaats doken de voorbije weken regelmatig op in de media. Niet als gevolg van de sportieve prestaties, wel omdat het De Ceuster Bonache Cycling team uitpakte met een bijzondere sponsor. Op de truitjes van Verdonschot en co staat dit seizoen de naam van Cent Pur Cent, een Limburgs make-upmerk. “Inderdaad, we zullen er altijd netjes uitzien”, lacht Verdonschot. “Het is een leuke gimmick. Niet dat we ons na elke wedstrijd nog snel even moeten opmaken. Maar, het heeft zeker voordelen.De mascara is watervast. Als er na afloop al eens tranen zijn, dan lopen ze niet uit.”