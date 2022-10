Laura Verdonschot pakt eerste zege sinds lang: “Bewijs dat ik het nog kan”

Veldrijden profsLaura Verdonschot heeft een sterke periode bekroond met winst in de Ciclocross Internacional Xaxancx. De Lommelse was in Galicië de beste voor twee Spaanse rensters. Een dag eerder was Verdonschot al derde geworden in het naburige Pontevedra. Begin oktober pakte ze ook al een derde en een vierde plaats in Tsjechië. “Ik ben heel tevreden met dit resultaat. Vooral omdat ik bewijs dat ik het nog altijd kan. Ik blijf nog even in Spanje, pas eind oktober kom ik weer naar België”, vertelt Verdonschot.

Hoe lang het precies geleden was dat Verdonschot nog eens kon winnen? “Moeilijke vraag en dat is geen goed teken”, lacht de Noord-Limburgse. “Ik won in september 2020 in Vorselaar, maar dat was een B-cross en die tel ik niet mee. Eerlijk, ik weet het zelf niet meer”, klinkt het. Als onze lijstjes correct zijn, dateert de laatste overwinning van Verdonschot van 1 december 2020 toen ze de beste was in de Zilvermeercross in Mol. Bijna drie jaar geleden dus.

Erin geloven

“Het heeft inderdaad even geduurd, maar ik ben blijven trainen, blijven vechten en vooral, er blijven in geloven”, vertelt Verdonschot. “Ja, ik weet het, straks zullen er wel weer stemmen opgaan die beweren dat mijn overwinning niks voorstelt in het internationale circuit. Weet je, ik ben er stilaan immuun aan geworden. Toen ik derde werd in Tsjechië, las ik ook dat het een zwak bezette wedstrijd was. Sorry, maar heb je de naam van de winnares gezien. Kata Blanka Vas is toch geen meelopertje, niet?”

Nog even in Spanje

Verdonschot blijft gelukkig haar eerlijke zelve en ze kan de overwinning in Spanje dan ook perfect relativeren. “Eigenlijk moet dat niet, want winnen is winnen, niet? Ja, de zege is belangrijk, net als de UCI-punten, maar het gevoel het nog te kunnen, overheerst. En dat is voor mij de belangrijkste conclusie. Bovendien ben ik een groeier. Ik word beter naarmate het seizoen vordert. De komende twee weken blijf ik nog in Spanje, daarna rijd ik weer in eigen land.”

Al zal de eerste niet-Spaanse cross van de Lommelse er een in het buitenland zijn. Op 23 oktober staat de wereldbekercross in Tabor op het programma en daar wil Verdonschot zich meten met de internationale top.

