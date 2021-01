Laura Verdonschot komt boven water in Mol: “Beter, maar nog lang niet goed genoeg”

VOETBAL 1A Nikos Kainourgi­os, surprise van de chef in de spits bij Zulte Waregem: “Twee goals, een droom die uitkomt”

20:44 Als de nood het hoogst is, moet je als coach kunnen verrassen. Zulte Waregem stuit in zijn zoektocht naar offensieve versterking op zijn financiële limieten, maar dat weerhoudt trainer Francky Dury er niet van dan maar zelf een nieuwe aanvaller uit zijn hoge hoed te toveren. Nikos Kainourgios, in anderhalf jaar amper aan bod gekomen, had al zijn aandeel in de goede maand december met een uitstekende prestatie als offensieve linksachter op Antwerp, en nu toonde de 22-jarige Griek dat hij ook diep in de spits aardig uit de voeten kan. “En meteen twee goals, hier had ik nooit van durven dromen”, weet Kainourgios met zijn vreugde geen blijf.