Laura Verdonschot hoopt te kunnen bevestigen tijdens het EK: “Goede start maakt veel mogelijk”

Veldrijden vrouwen profsLaura Verdonschot trok met een goed gevoel naar het EK in Namen. De Lommelse testte een laatste keer tijdens de wereldbekercross in Maasmechelen, waar ze naar eigen zeggen goede benen had. “Al betekent dat niks voor het EK, hé. Namen is een totaal ander parcours waar goede benen sowieso nodig zijn”, vertelt ze.

Laura Verdonschot is aan haar zevende EK toe. Haar statistieken zijn goed: ze stond vijf keer in de top tien waarvan één keer op het podium. Dat was in 2017 toen Verdonschot in Tabor tweede werd bij de beloften. Opvallend: ze hield toen alle Nederlandse meisjes achter zich. Daarbij waren onder meer Ceylin Del Carmen Alavarado, Yara Kastelijn, Inge Van der Heijden en Manon Bakker. Vijf jaar later zijn de kaarten stevig geschud en is het aan Verdonschot om te achtervolgen.

28ste in 2016

Rijdt ze eigenlijk graag in Namen? “Het is niet mijn meest geliefde parcours”, lacht ze. “Mijn beste resultaat? Oei, dan moet ik al diep nadenken. Ik reed er ooit op de elfde plaats, maar toen kwam ik ten val.” We hebben dan zelf even gezocht en het beste resultaat van Verdonschot in Namen is een 28ste plaats in 2016. De overwinning ging toen naar de 39-jarige Katarina Nash.

“Namen is een parcours waar je van bij de start mee moet zijn. Het gaat meteen bergop en als je daar te veel tijd verliest, wordt het een heel lange cross. Ik had een goed gevoel tijdens de cross in Maasmechelen, maar dat zegt niks over mijn kansen op het EK.” Meedoen voor de prijzen zit er allicht niet in voor de Noord-Limburgse die als minst goede resultaat een veertiende plaats liet noteren in 2020.

“De resultaten tijdens de wereldbekers zijn richtinggevend. Over de Nederlandse overmacht bestaat er geen twijfel, maar ik zou wel enkele plaatsen kunnen opschuiven omdat er Nederlandse vrouwen voor het EK bij de beloften kiezen.” De Belgen staan met drie aan de start in Namen, van ploegspel is er geen sprake. “Dat is sowieso erg moeilijk. Bovendien rijden we in drie verschillende teams, al mag dat geen probleem zijn.”

