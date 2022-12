Laura Verdonschot geeft zichzelf een mooi verjaardagscadeau: “Achtste plaats is beste prestatie sinds twee jaar in de wereldbeker”

Veldrijden wereldbekerLaura Verdonschot (De Ceuster Bonache Cycling Team) heeft in Antwerpen haar beste resultaat sinds twee jaar behaald in de wereldbeker. De Lommelse werd achtste en beloonde zichzelf daarmee op haar verjaardag. De intussen 26-jarige Verdonschot had naar eigen zeggen een heel goede dag. “Op een parcours dat me ligt, maar dan nog moet alles meezitten en dat was zondag het geval”, zegt een tevreden Verdonschot.

Zelf dacht ze dat het al drie jaar geleden was dat ze nog eens top tien reed in de wereldbeker, maar zover moet Laura Verdonschot nog niet terug in de tijd gaan. In november 2020 pakte ze een zevende plaats in Tabor, net als in Antwerpen na een handvol Nederlanders. De Lommelse is heel tevreden met haar prestatie aan de boorden van de Schelde. “Vooral omdat ik niet verwacht had om al top tien te kunnen rijden. Ik had mijn geld ingezet op de top 15, dus ik kan alleen maar heel blij zijn”, vertelt ze.

Thuis in het zand

Een superdag dus of gewoon een bevestiging van de vorm die ze al een tijdje te pakken heeft. “Ik had goede benen, maar dan nog moet alles meezitten. Zondag was zo’n dag. Ik wist natuurlijk dat het parcours in Antwerpen me ligt. (Verdonschot werd er tweede op het BK in 2020, kwp) Maar ik geef toe, ik heb mezelf verrast. Ik had natuurlijk ook het geluk dat de buitenlanders niet zo goed overweg kunnen met zand. Ja, Nederlanders zijn ook buitenlander, maar in dit geval tel ik ze niet mee”, lacht Verdonschot. “Voorlopig zijn ze nog een stuk sterker, maar daar ben ik niet echt mee bezig. Ik wil rustig verder groeien in de richting van de kampioenschappen.”

Stage na Benidorm

December is traditioneel een drukke maand voor de crossers, maar Verdonschot slaat een aantal crossen over. “Ik focus op de eindejaarsperiode met onder meer Gavere en Zolder. Op nieuwjaarsdag rijd ik niet in Baal. Daarna is het tijd voor het BK”, aldus Verdonschot die in Lokeren haar eerste Belgische titel bij de vrouwen kan pakken. “Tijd voor een korte stage is er pas na de wereldbeker in Benidorm. Dan blijf ik samen met Alica Franck in Spanje. We bereiden ons dan voor op het WK.”